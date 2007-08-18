کاوه سرحدی سرپرست تیم واترپلو کشورمان که دقایقی پس ازشکست سنگین تیم جوانان کشورمان مقابل صربستان با خبرنگارمهرگفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود : تیم صربستان به لحاظ تجربه دیدارهای بین المللی، قدرت بدنی و کارهای تاکتیکی کاملا برتر از تیم ما بود و درطول بازی برجریان مسابقه تسلط داشت و تیم ما کاملا تحت تاثیر بازی برتر حریف بود .
سرحدی اضافه کرد : البته تاحدودی زمان برگزاری این مسابقه (9 صبح) نیز روی وضعیت بدنی بازیکنان تاثیر منفی داشت و عادت نداشتن بازیکنان به انجام مسابقه در ساعات های اولیه صبح باعث شد بدن بازیکنان برای این بازی شرایط مناسب را نداشته باشد.
سرپرست تیم واترپلو کشورمان تصریح کرد: صربستان در این دیدار از 5 بازیکن تیم بزرگسالان خود سود می برد و با تمام قوا در این دیدار حضور یافته بود و از تیم کشورمان که یک تیم کاملا جوان و دگرگون شده است انتظارچندانی نداشتیم و هدف ما در این مسابقات کسب تجربه دیدارهای مقابل تیم های مطرح و قدرتمند واترپلو دنیاست.
وی درخصوص دیدار فردا مقابل ژاپن اظهار داشت : ژاپن یکی دیگر از نمایندگان مطرح قاره آسیا در این مسابقات است که تلاش خواهیم کرد نمایش مطلوبی از قدرت واترپلو ایران را مقابل این تیم سرعتی و هماهنگ آسیایی به نمایش بگذاریم.
واترپلو جوانان جهان - لانگ بیچ
شکست مقابل یکی از چهار قدرت واترپلو جهان تجربه مفیدی بود
سرپرست تیم واترپلو جوانان کشورمان شکست مقابل یکی از چهار تیم برتر واترپلو جهان را تجربه ای ارزشمند برای بازیکنان جوان کشورمان عنوان کرد.
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