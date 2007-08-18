پیروزی پرگل تاتنهام و ردینگ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تاتنهام در ورزشگاه وایت هارت لاین با نتیجه 4 بر صفر میزبانش دربی کانتی را شکست داد. مالبرانکوئه در دقایق 2 و 6، جناس در دقیقه 14 و بنت در دقیقه 80 گل های تیم تاتنهام را در این دیدار به ثمر رساندند.

در سایر مسابقات امروز نتایج زیر بدست آمد:

- بیرمنگام صفر - وستهام یک

- فولام یک - میدلزبورو 2

- ردینگ یک - اورتون صفر

- ویگان اتلتیک 3 - ساندرلند صفر

- نیوکاسل صفر - آستون ویلاصفر ( تا پایان دقیقه 66)

هفته دوم لیگ برتر انگلستان فرداشب با 3 دیدار زیر به پایان می رسد:

- منچستر سیتی - منچستر یونایتد

- بلاکبرن - آرسنال

- لیورپول - چلسی

