  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۲۱:۱۰

/ هفته سوم لیگ برتر /

پیروزی پرگل تاتنهام و ردینگ

پیروزی پرگل تاتنهام و ردینگ

مسابقات هفته دوم لیگ برتر انگلستان دقایقی پیش با پیروزی پرگل تیم های تاتنهام و ردینگ پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تاتنهام در ورزشگاه وایت هارت لاین با نتیجه 4 بر صفر میزبانش دربی کانتی را شکست داد. مالبرانکوئه در دقایق 2 و 6، جناس در دقیقه 14 و بنت در دقیقه 80 گل های تیم تاتنهام را در این دیدار به ثمر رساندند.

در سایر مسابقات امروز نتایج زیر بدست آمد:
- بیرمنگام صفر - وستهام یک
- فولام یک - میدلزبورو 2
- ردینگ یک - اورتون صفر
- ویگان اتلتیک 3 - ساندرلند صفر
- نیوکاسل صفر - آستون ویلاصفر ( تا پایان دقیقه 66)

هفته دوم لیگ برتر انگلستان فرداشب با 3 دیدار زیر به پایان می رسد:
- منچستر سیتی - منچستر یونایتد
- بلاکبرن - آرسنال
- لیورپول - چلسی

کد مطلب 536812

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها