پیروزی پرگل تاتنهام و ردینگ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تاتنهام در ورزشگاه وایت هارت لاین با نتیجه 4 بر صفر میزبانش دربی کانتی را شکست داد. مالبرانکوئه در دقایق 2 و 6، جناس در دقیقه 14 و بنت در دقیقه 80 گل های تیم تاتنهام را در این دیدار به ثمر رساندند.
در سایر مسابقات امروز نتایج زیر بدست آمد:
- بیرمنگام صفر - وستهام یک
- فولام یک - میدلزبورو 2
- ردینگ یک - اورتون صفر
- ویگان اتلتیک 3 - ساندرلند صفر
- نیوکاسل صفر - آستون ویلاصفر ( تا پایان دقیقه 66)
هفته دوم لیگ برتر انگلستان فرداشب با 3 دیدار زیر به پایان می رسد:
- منچستر سیتی - منچستر یونایتد
- بلاکبرن - آرسنال
- لیورپول - چلسی
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