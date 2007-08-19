امروز در تاریخ

گشایش مجلس خبرگان رهبری :



با تاکید امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، لایحه قانون انتخابات مجلس خبر گان در هشت فصل و چهل ماده به تصویب هیات دولت و شورای انقلاب رسید . بنا به تصویب دولت موقت ، انتخابات مجلس خبر گان در دوازدهم مرداد 1358 برگزار شد و از میان نامزدان ، هفتاد و پنج نفربا آرای مستقیم مردم انتخاب شدند. مجلس خبر گان رهبری در چنین روزی در سال 1358 با پیام امام خمینی که توسط حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی قرائت شد ، افتتاح گردید . این مجلس به مدیریت شهید بهشتی توانست جلسات متعدد بررسی قانون اساسی را تشکیل دهد. سرانجام پس از سه ماه تلاش فوق العاده کار تدوین قاونون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بیست و چهارم آبان 1358 و در دوازده فصل و 175 اصل با یک مقدمه و موخره تنظیم نمود و در تاریخ دوازدهم آذر سال 1359 به تصویب نهایی ملت ایران رسید.



کودتای بیست و هشتم مرداد :







فاصله زمانی سی ام تیر ماه 1331 تا بیست و هشتم مرداد 1332 ه ش را باید زمان فراهم آمدن مقدمات کودتا دانست. در این مدت آمریکایی ها فعالانه وارد عمل شدند و پس از آنکه مطمئن شدند نمی توانند از راههای سیاسی نفت ایران را به چنگ آورند تصمیم به کودتا گرفتندد. انگلیسی ها نیز با آمریکایی ها معامله و قسمتی از منافع خود را به آنها واگذار کردند . سازمان جاسوسی آمریکا ابتکار عمل را برای انجام کودتا و سقوط حکومت مصدق در دست گرفت و پس از آنکه سرگردانی مردم در اثر اختلاف رهبران و غوغاها و توطئه هایی که مزدوران خارجی همه روزه به راه می انداختند به نهایت رسید ، حزب توده هم توانست آب را به اندازه کافی گل آلود کند .

در بیست و پنجم مرداد کودتایی صورت گرفت که ناکام ماند و شاه به خارج از کشور فرار کرد . در حالی که گمان می رفت خطر رفع شده است موج دوم کودتا در بیست و هشتم مرداد فرا رسید و در شرایطی که دیگر از آن همبستگی و حضور توده های مسلمان در صحنه سی تیر خبری نبود حکومت مصدق در عرض چند ساعت سرنگون شد و سرلشکر زاهدی به نخست وزیری رسید . شاه دوباره بازگشت و آمریکایی ها آن چنان بر ایران خیمه زدند که تا بیست و پنج سال ایران مطمئن ترین پایگاه سیاسی و نظامی آنان در جهان محسوب می شد . در جریان کودتای بیست و هشت مرداد حزب توده با آنکه شبکه گسترده ای از افسران ارتش را با خود داشت کمترین عکس العملی را دربرابر کودتا چیان نشان نداد .



روز به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان :

در چنین روزی در سال 1357 ه ش سینما رکس آبادان به دست عمال محمد رضا پهلوی به آتش کشیده شد . تمامی حاضران در این سینما در آتش سوختند . این اقدام با هد ف متهم ساختن انقلابیون صورت گرفته بود تا شاید رژیم بتواند تبلیغات وسیعی به نفع خویش و علیه انقلاب اسلامی ملت ایران به راه اندازد که چنین نشد.



عملیات فتح هشت :



در چنین روزی در سال 1366 عملیات فتح هشت آغاز شد . این عملیات با رمز یا رسول الله آغاز گردید . مجری این عملیات غرور آفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود .



روز استقلال افغانستان :



کشور افغانستان در منطقه آسیای مرکزی در خاورمیانه و در مشرق ایران قرار گرفته است . مساحت این کشور یک دوم مساحت ایران است . بیشتر جمعیت این کشور از نژاد آریایی ( تاجیک ، ابدا لی، غلجایی ) و تعداد کمی هم ازبک و ترکمن هستند . زبان رسمی این کشور فارسی دری و پشتو است. پایتخت این کشور کابل نام دارد. افغانستان در چنین روزی در سال 1919 میلادی از تسلط انگلستان بر روابط خارجی اش مستقل شد. همه ساله چنین روزی در افغانستان به عنوان روز ملی گرامی داشته می شود .

تاریخ جددی افغانستان را می توان از سال 1978 بر شمرد. در سال 1978میلادی افسران وابسته به حزب دموکراتیک خلق در ارتش ظاهر شاه کودتا کردند و نورمحمد تره کی به عنوان رهبر جدید دولت کمونیستی منصوب شد. پس از وی حفیظ الله امین در مقام نخست وزیری قرار گرفت. در سال 1979 ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان حمله برد و این کشور را به اشغال خود در آورد اما نیروهای جهاد ی در این مدت دایما به مبارزه با نیروهای اشغالگر پرداختند . در سال 1983 یک آتش بس موقت میان نیروهای اتحاد شوروی با احمدشاه مسعود(شیر دره پنجشیر) برقرار شد اما چندان ادامه نیافت. در سال 1986 ببرک کارمل استعفای خود را اعلام کرد و پس از وی دکتر نجیب الله در مقام رهبری حزب حاکم قرار گرفت . در سال 1986 حاجی محمد سمکنی شخصیت غیر حزبی در مقام رئیس موقت دولت قرار گرفت. وی در سال 1987 مصالحه ملی اعلام کرد. در سال 1988 هم میخاییل گورباچف دستور خروج نیروهای شوروی را صادر کرد . پس از آن بود که نیروهای کشور شوروی سابق رخت از این کشور بربستند .



تولد لوگو لوپز :

لوپز شاعر بر جسته اسپانیایی در چنین روزی در سال 1398 میلادی به دنیا آمد . "کمدی زهر آلود" مهمترین اثر ادبی اوست .



تولد جان دریدن :

جان دریدن، نخستین ملک الشعرای انگلستان در چنین روزی در سال 1631 میلادی به دنیا آمد . وی دستی هم در نمایشنامه نویسی و نقد ادبی داشت ." آبشالوم و آچیتوفل" از عناوین مهمترین آثار ادبی اویند .



تولد ساموئل ریچاردسون :

ریچاردسون نویسنده بر جسته انگلیسی در چنین روزی در سال 1698 میلادی به دنیا آمد . "پالما "و "غسل تعمید داده شده " از عناوین مهمترین آثار ادبی اویند .



تولد مینا کانت :

مینا کانت نویسنده برجسته فنلاندی در چنین روزی در سال 1844 میلادی به دنیا آمد . وی علاوه بر این در رشته نمایشنامه نویسی هم دستی داشت . آثار وی عمدتا نمایانگر دید واقع گرای اویند ." شیطان های اجتماعی" عنوان مهمترین اثر داستانی اوست .



تولد ادیت نسبیت انگلند :

نسبیت ، نویسنده انگلیسی کتب داستانی کودکان در چنین روزی در سال 1858 میلادی به دنیا آمد . وی شاعر نیز بود و چندین کتاب برای بزرگسالان نیز در کارنامه ادبی خود دارد ." راه آهن کودکان" عنوان مهمترین اثر داستانی او برای کودکان است .



تولد مانوئل کازون :

کازون نخستین رییس جمهور کشور فیلیپین در چنین روزی در سال 1878 میلادی به دنیا آمد . او در بین سالهای 1935 تا 1942 براین کشور عهده دار سمت ریاست جمهوری بود.



جیمز کولد گوزنز :

کولد گوزنز نویسنده برجسته آمریکایی در چنین روزی در سال 1903 میلادی به دنیا آمد . وی در سال 1946 میلادی جایزه پولیتزر ادبی را از آن خود کرد . "حافظ افتخار" عنوان مهمترین اثر ادبی اوست .

تولد فیلو تی فرانس ورث بپور :

بپورمخترع آمریکایی در چنین روزی در سال 1907 میلادی به دنیا آمد . مورخان او را مخترع تلویزیون الکترونیکی دانسته اند .