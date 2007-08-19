درخواست فرماندهان انگلیسی از براون برای عقب نشینی فوری نظامیان از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیندنت، آنها به "گوردون براون" گفته اند که پنج هزار و 500 نظامی انگلیسی نمی توانند به دستاورد بیشتری در جنوب شرق عراق برسند.

ماه گذشته براون پس از دیدار با "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درکمپ دیوید اعلام کرد :"تصمیم برای واگذاری امنیت در استان بصره به عراقی ها با نظر نظامی فرماندهان ما در میدان جنگ انجام خواهد شد. "

دو ژنرال انگلیسی هفته گذشته در گفتگو با ایندیپندنت خاطر نشان کردند: این نظر نظامی به نخست وزیر این است :"هر آنچه که در توان داشتیم در جنوب عراق انجام دادیم ." فرماندهان می خواهند کنترل بصره را تا پایان ماه آگوست به عراقی ها تحویل دهند. اخیرا عقب نشینی 500 نظامی از سوی دولت انگلیس اعلام شده است.

ارتش انگلیس در نظر دارد بخش اعظم 5 هزار نظامی خود را در ماه های آینده به وطنشان بازگرداند.

وزارت دفاع انگلیس اخیرا با انتشار گزارشی اعلام کرد که در شش ماه نخست سال جاری میلادی علاوه بر کشته های انگلیسی در عراق 50 نفر نیز به طور جدی زخمی شده اند که وضعیت آنها وخیم است و این میزان بیشترین تعداد زخمی های ارتش انگلیس از ابتدای حمله به عراق در سال 2003 میلادی است.

از سوی دیگر، به گوش می رسد که موافقت براون با طرح بوش مبنی بر به تاخیر انداختن تصمیم گیری برای خارج کردن نیروهای انگلیسی به بعد از ارائه گزارش از سوی ژنرال پتریوس فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق، سبب ناراحتی نیروهای انگلیسی در عراق شده است.

این خبر در حالی منتشر می شود که چند روز قبل مقامهای ارتش آمریکا اعلام کرده بودند که انگلیس در بصره شکست خورده ، اما مقامهای انگلیسی به شدت این مطلب را تکذیب کرده و اعلام داشتند که وضعیت حاکم بر بصره از وضعیت واشنگتن آرام تر است.