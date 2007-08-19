تاسیس واحدهای بین المللی دانشگاه آزاد عاملی برای صدور انقلاب فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به ضرورت تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی پس از انقلاب اشاره کرد و گفت : اندیشه تاسیس دانشگاه آزاد به دستور امام خمینی (ره) و در سال های اول انقلاب اسلامی در حالی بود که وزارت علوم و آموزش عالی، جوابگوی نیازهای تحصیلی جوانان کشور نبود.

دکتر حسینعلی شهریاری افزود : با تاسیس دانشگاه آزاد، امکان ادامه تحصیل فرزندان بسیاری از خانواده هایی که به علت عدم تمکن مالی، توانایی فرستادن فرزندان خود به خارج از کشور را نداشتند، فراهم شد.

وی اضافه کرد : امروزه با تحصیل بیش از نیمی از جوانان کشور در دانشگاه آزاد اسلامی، این مجموعه آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و تحقیقات، نقشی مهم در جامعه ایفا می کند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اکنون دانشگاه آزاد با جذب هیئت علمی مجرب در سطح گسترده، پا به پای وزارت خانه های علوم و بهداشت در مسیر ارتقای کیفیت گام بر می دارد.

وی تاسیس واحدهای بین المللی دانشگاه آزاد در کشورهای مختلف را عاملی برای صدور انقلاب فرهنگی دانست و افزود : این مسئله از دو جنبه دارای اهمیت است، یکی اینکه امکان ادامه تحصیل ایرانیان مقیم خارج از کشور دراین مجموعه علمی، فرهنگی و اسلامی فراهم می شود، دیگر اینکه خارجیانی که به اسلام و فرهنگ آن اعتقاد دارند، جذب این دانشگاه می شوند.

شهریاری به موفقیت های علمی و ورزشی جوانان ایرانی در مسابقات بین المللی اشاره کرد و گفت : در تمامی افتخارات ملی و بین المللی کشور، همواره نام دانشگاه آزاد اسلامی مطرح بوده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درادامه به ارائه مقالات علمی وISI استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد در کنفرانس های ملی و بین المللی اشاره کرد و گفت : یقینا با حمایت از دانشگاه آزاد، این مجموعه آموزش عالی، افتخارات بیشتری را نصیب کشور خواهد کرد.