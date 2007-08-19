تصویب 4 موافقتنامه همکاری در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری و موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی رای موافق دادند.

نمایندگان خانه ملت همچنین لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان را به تصویب رساندند.

لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره و همچنین لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری افغانستان را نیز به تصویب رساندند.

گفتنی است، نمایندگان مجلس در جلسه علنی گذشته خود تصویب کرده بودند که 11 لایحه موافقتنامه بین المللی با اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد، از این رو در ابتدای هر جلسه 3 یا 4 لایحه موافقتنامه همکاری در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.