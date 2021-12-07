علیرضا گلرخ در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت آب و هوایی خراسان شمالی تا پایان هفته جاری پرداخت و اظهار کرد: طبق پیش بینی سازمان هواشناسی، شرایط جوی پایدار و آرام تا آخر هفته در استان حاکم خواهد بود.

سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: در این مدت شاهد وزش باد و افزایش نسبی دما خواهیم بود.

وی افزود: از روز جمعه یک سامانه بارشی به استان وارد می‌شود و احتمال وقوع بارش خصوصاً در شمال استان وجود دارد.

گلرخ تصریح کرد: کمینه دمای بجنورد در شبانه روز گذشته، ۳ درجه زیر صفر و بیشینه دما نیز ۱۳ درجه سانتیگراد بود.

این کارشناس هواشناسی در انتها گفت: در همین مدت کوسه با ۵ درجه زیر صفر سردترین و مهمانک با ۱۷ درجه گرم‌ترین نقطه استان به شمار می‌آمدند.