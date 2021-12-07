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۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۷

تا پایان هفته؛

جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود

بجنورد- سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان شمالی از استقرار جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما در استان تا پایان هفته خبر داد.

علیرضا گلرخ در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت آب و هوایی خراسان شمالی تا پایان هفته جاری پرداخت و اظهار کرد: طبق پیش بینی سازمان هواشناسی، شرایط جوی پایدار و آرام تا آخر هفته در استان حاکم خواهد بود.

سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: در این مدت شاهد وزش باد و افزایش نسبی دما خواهیم بود.

وی افزود: از روز جمعه یک سامانه بارشی به استان وارد می‌شود و احتمال وقوع بارش خصوصاً در شمال استان وجود دارد.

گلرخ تصریح کرد: کمینه دمای بجنورد در شبانه روز گذشته، ۳ درجه زیر صفر و بیشینه دما نیز ۱۳ درجه سانتیگراد بود.

این کارشناس هواشناسی در انتها گفت: در همین مدت کوسه با ۵ درجه زیر صفر سردترین و مهمانک با ۱۷ درجه گرم‌ترین نقطه استان به شمار می‌آمدند.

کد مطلب 5369808

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