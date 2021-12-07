مذاکره با مسئولان قضائی برای جرم زدایی از جامعه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، نشست هم اندیشی در زمینه مسائل حقوقی و قضائی جامعه پزشکی با حضور محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی و قضات دیوان عالی کشور و هیأت‌های انتظامی، قضات دادگاه‌های تجدید نظر و سرپرست دادسرای جرایم پزشکی، معاونین و مشاور حقوقی رئیس کل نظام پزشکی، در محل این سازمان برگزار شد.

بنابر این گزارش، جرم زدایی و قضا زدایی از تخلفات و قصور پزشکی، حبس زدایی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای جامعه پزشکی، مذاکره با سازمان‌های بیمه گر به منظور افزایش زمان و سقف مالی پوشش بیمه‌ای پزشکان در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقرر شد از طریق مذاکره با ریاست و معاونین قوه قضائیه، تلاش و پیگیری‌های لازم برای اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی به منظور جرم زدایی و حبس زدایی از جامعه پزشکی انجام شود.

مذاکره با بیمه‌های دولتی و خصوصی از طریق بیمه مرکزی برای افزایش زمان پوشش بیمه‌ای (که در حال حاضر ۴ تا ۶ سال است) از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که مقرر شد تدابیر لازم در جهت اجرای این مهم اتخاذ شود تا در صورت مطرح شدن شکایت؛ جامعه پزشکی بتواند از مزایای بیمه استفاده نماید.

در این جلسه مقرر شد معاونت آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی با تهیه بسته‌های آموزشی و ویدئویی و در اختیار نهادن آن به جامعه پزشکی، احتمال بروز قصور پزشکی را کاهش دهد و معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی هم مذاکرات لازم را با قوه قضائیه و مجلس پیگیری نماید.