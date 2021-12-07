کاهش روزهای کاری و افزایش تعطیلات در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات(وام)، دولت امارات از کاهش روزهای کاری هفتگی در این کشور خبر داد و اعلام کرد که تعطیلات هفتگی در این کشور از ۲ روز به دو روز و نیم افزایش یافته است. دولت امارات نظام اداری تازه‌ای را ابلاغ کرد که به موجب آن تعداد روزهای کاری در این کشور ۴ روز و نیم است.

بر اساس این نظام اداری جدید، تعطیلات هفتگی در این کشور از ۲ روز به ۲ روز و نیم افزایش یافته و علاوه بر تعطیلی شنبه و یکشنبه، روزهای جمعه نصف روز کاری در نظر گرفته می‌شود. طبق این نظام اداری جدید روز کاری جمعه چهار ساعت و نیم است و از هفت و نیم صبح تا ساعت ۱۲ ظهر است. همچنین ساعات کاری ایام هفته از دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت هفت و نیم صبح تا سه و نیم بعد از ظهر است. در این نظام جدید، زمان برگزاری نماز جمعه در همه مساجد این کشور در رأس ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه خواهد بود.

این ابلاغیه جدید از اول ژانویه سال ۲۰۲۲ اجرایی می‌شود و یکشنبه دوم ماه ژانویه ۲۰۲۲ تعطیل رسمی است.