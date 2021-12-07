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۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۱۶:۵۲

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی:

مردی همسر و برادرش را در یکی از روستاهای ارومیه کشت

مردی همسر و برادرش را در یکی از روستاهای ارومیه کشت

ارومیه – رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری یک قاتل در یکی از روستاهای های ارومیه در کمتر از یک ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری در تشریح جزئیات این دستگیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل یک نفر زن و یک نفر مرد در یکی از روستاهای ارومیه، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار کاراگاهان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که مردی معلوم الحال با ضربات چاقو همسر و برادر خود را به قتل رسانده، دختر و برادر دیگر خود را به شدت مجروح کرده و متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: کاراگاهان زبده پلیس آگاهی با تحقیقات فنی و تخصصی موفق شدند هویت قاتل را شناسایی و در کمتر از یک ساعت او را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ شکری با بیان اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، افزود: قاتل علت و انگیزه قتل را اعتیاد به مواد مخدر و اختلاف با مقتولین عنوان کرد.

کد مطلب 5370094

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