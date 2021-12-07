مردی همسر و برادرش را در یکی از روستاهای ارومیه کشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری در تشریح جزئیات این دستگیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل یک نفر زن و یک نفر مرد در یکی از روستاهای ارومیه، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار کاراگاهان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که مردی معلوم الحال با ضربات چاقو همسر و برادر خود را به قتل رسانده، دختر و برادر دیگر خود را به شدت مجروح کرده و متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: کاراگاهان زبده پلیس آگاهی با تحقیقات فنی و تخصصی موفق شدند هویت قاتل را شناسایی و در کمتر از یک ساعت او را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ شکری با بیان اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، افزود: قاتل علت و انگیزه قتل را اعتیاد به مواد مخدر و اختلاف با مقتولین عنوان کرد.