برنامه وزارت دفاع آمریکا برای افزایش فعالیت های جاسوسی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست با بیان این مطلب نوشت : این مبلغی است که در تاریخ یافتن منابع خارجی ( خارج از دولت) از سوی این آژانس جاسوسی عالی رتبه پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا) برای انجام این اقدامات بی سابقه خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، این قراردادهای پیشنهاد شده نشان دهنده گسترش مداوم کار اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکاست و الگوی مناسبی برای انتقال کار دولتی به پیمانکاران خصوصی به شمار می رود.

آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا دقیقا این مسئله را مشخص نکرد که از این پیمانکاران می خواهد چه کاری انجام دهند، اما گفت که به دنبال تیمهایی است تا نیازهای عملیاتی و ماموریتی را برآورده کنند که شامل مواردی از جمله گردآوری و جمع آوری، تحلیل، به کار گیری و استراتژی و حمایت است.

این آژانس همچنین با بیان اینکه جزئیات بیشتر درباره این مسئله را در 27 آگوست ( 5 شهریور ماه ) ارائه خواهد داد، احتمال داد که پنج پیمانکار یا بیشتر ممکن است به خدمت گرفته شوند .

کار با پیمانکاران خصوصی پس از حملات تروریستی سال 2001 در بین آژانسهای اطلاعاتی آمریکا سرعت گرفت،زیرا بسیاری از آنها برای برآورده کردن درخواستهای جدید با شمار نیروهای موجود خود آمادگی نداشتند.

از سوی دیگر، روزنامه نیویورک تایمز امروزبه نقل از دموکرات های حاضر در کنگره آمریکا گزارش داد: با تصویب قانون جدید استراق سمع در کنگره و امضای آن توسط بوش، اختیاراتی در زمینه اقدامات جاسوسی به رئیس جمهور داده شده که این موضوع به شدت سبب نگرانی مردم آمریکا شده است.