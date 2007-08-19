80 داوطلب دوره تربیت معلم در آزمون ورودی روخوانی قرآن رقابت کردند

علی محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با بیان این که نتایج این آزمون تا پایان مردادماه اعلام خواهد شد، افزود: پذیرفته شدگان آزمون در کلاس های آموزشی شرکت می کنند و در پایان برگزاری این کلاس ها امتحان خواهند داد که در صورت کسب امتیاز مورد نظر، گواهینامه ای از دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی به منتخبین اعطا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دوره این کلاس های آموزشی 335 ساعت است و آموزش دیدگان پذیرفته شده در این کلاس ها به عنوان معلم روخوانی و روان خوانی قرآن در برگزاری طرح نهضت قرآن آموزی شرکت خواهند داشت.

رضایی، هدف از برگزاری دوره های تربیت معلم قرآن کریم را زمینه سازی و اجرای نظام هماهنگ و جامع آموزش کلام وحی، آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم به روش صحیح و هدفمند همچنین شناسایی افراد با استعداد در این زمینه اعلام کرد.

مسئول دارلقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان تعداد شرکت کنندگان در این آزمون را 83 نفر عنوان کرد و بیان داشت: 48 نفر از خواهران و 35 نفر از برادران در این آزمون شرکت داشتند که داوطلبان به 40 سوال پیرامون قواعد، روخوانی، روان خوانی و مفاهیم قرآن پاسخ دادند.