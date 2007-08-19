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۲۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

فروش 80 درصدی صد اثر از صد هنرمند

لیلی گلستان که مسئول برپایی نمایشگاه "100 اثر، 100 هنرمند" است، از فروش 80 درصدی آثار هنری این نمایشگاه خبر داد.

رئیس گالری گلستان در این باره به خبرنگار مهر گفت: "15 سال است این نمایشگاه را در گالری ام برپا می کنم و آثار به فروش می رسد. ولی امسال فروش بسیار زیادی داشتیم که بسیار عجیب بود، با توجه به اینکه 22 روز از نمایشگاه می گذرد و 10 روز نیز باقی است و از طرفی از هر هنرمند فقط یک اثر روی دیوار گالری قرار داده ایم، ولی فروش بسیار بالایی داشته ایم."

وی در ادامه افزود: "بیش از 80 درصد آثاری که در این نمایشگاه قرار دارد، از هنرمندان جوان و فقط 20 درصد این آثار از هنرمندان پیشکسوت کشورمان است، با این حال آثار هنرمندان جوان فروش بالایی داشت و بعضی هنرمندان بعد از فروش اثرشان اثر دیگری را روی دیوار قرار می دادند."

گلستان درباره استقبال مردم از این نمایشگاه گفت: "از این مردم باید تشکر کرد که با وجود سختی های زندگی 87 اثر از این نمایشگاه را به قیمت خوبی خریداری کرده اند. این برای نمایشگاهی اینچنین یک موفقیت معنوی است نه مادی."

نمایشگاه 100 اثر 100 هنرمند به مدت یک ماه از پنجم مرداد تا پنجم شهریورماه امسال در گالری گلستان برپاست.

کد مطلب 537043

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