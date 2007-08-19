اسرائیل توقف پیگرد اعضای فتح را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مقام مسئول در دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی، اظهارات وزیر اطلاع رسانی دولت انتصابی ابومازن مبنی بر اینکه اسرائیل فهرست110 فلسطینی تحت پیگرد را که قرار است تعقیب آنان متوقف شود، به تشکیلات خودگردان فلسطین ارائه کرده است تکذیب کرد.



این مسئول که نخواست نامش فاش شود، امروز تصریح کرد: هیچ فهرستی تا کنون ارائه نشده است و دولت اسرائیل نیز با این مسئله موافقت نکرده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز به نقل از منابع این رژیم، خبر مذکور را تکذیب کرد.

ریاض المالکی وزیر دولت انتصابی ابومازن روز گذشته گفته بود که اسرائیل فهرست جدیدی از فلسطینی هایی که پیگرد آنها را متوقف کرده به این دولت تحویل داده است.

منابع اسرائیلی پس از دیدار ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در اواسط تیر ماه اعلام کردنده بودند: 180 تن از افراد جنبش فتح که تحت تعقیب اسرائیل قرار دارند مشروط بر آنکه مبارزه مسلحانه بر ضد اسرائیل را متوقف کنند و سلاح های خود را به تشکیلات خودگردان تحویل دهند و به قوانین و مصوبات دولت انتصابی ابومازن پایبند باشند، از فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل خارج خواهند شد.

پس از اعلام این خبر از سوی منابع اسرائیلی، زکریا زبیدی یکی از فرماندهان گردانهای الاقصی(شاخه نظامی جنبش فتح) در کرانه باختری و یکی از افراد تحت پیگرد رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مبارزان گردانهای الاقصی متعهد شده اند به منظور حمایت از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و پیروی از دستورات وی، عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی را متوقف کنند.