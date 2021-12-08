۱۵۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/ فوت ۸ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز گذشته سه‌شنبه ۱۶ آذر ماه تا امروز ۱۷ آذر ماه ۱۵۲ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است که از این تعداد ۸۹ نفر در مراکز درمانی بستری شده است.

در حال حاضر نیز ۴۶۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۹۱ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۱۱۸ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

کل موارد فوت شده ناشی از کرونا اعم از فوت قطعی و مشکوک به این بیماری طی ۲۴ ساعت اخیر هشت نفر بوده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تا کنون یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۷۷۳ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۲۷ هزار و ۱۷۹ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۷ هزار و ۱۱۹ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند و ۱۲۴ هزار و ۵۹۰ نفر بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.