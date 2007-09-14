توسعه روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها اولویت کاری سفرای ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد حسینی پنجشنبه شب در حاشیه بازدید وزیر امور خارجه و سفرای ایران در خارج از کشور از نمایشگاه بین المللی مشهد در جمع خبرنگاران گفت: دولت نهم تمامی سفرا و روسای نمایندگی های ایران در کشورهای دیگر را مامور کرده است تا راههای افزایش تبادل تجاری، صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور کالاهای ایرانی را بررسی کنند.

وی افزود: سفارتخانه های ایران در خارج با بررسی زمینه های فعالیت بخش خصوصی، دولتی و تعاونی می توانند تسهیل کننده روابط اقتصادی ما با دیگر کشورها باشند.

حسینی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تسهیل روابط اقتصادی گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی، برگزاری نمایشگاه های اختصاصی، اعزام فعالان اقتصادی کشورهای خارجی به ایران و دعوت از فعالان اقتصادی ایران به کشورهای خارجی از اقدامات مهم صورت گرفته در کنار کمیسیون‌های مشترک است .

وی در خصوص برخورد پلیس عربستان با زائران ایرانی نیز اظهار داشت: سفارت ایران در عربستان از تمام ظرفیت ها برای بهتر شدن این وضعیت ستفاده می کند و در حال حاضر برخوردها از وضعیت قابل قبولی برخوردار است و موارد آزار و اذیت کم شده است.