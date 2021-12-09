دانشگاه ها به سمت مطلوب انقلاب اسلامی حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم علیپور ظهر پنجشنبه در همایش بزرگ «دانشجویان انقلابی، تبیین گران امروز، تمدن سازان فردا» که به همت بسیج دانشجویی استان فارس برگزار شد، اظهار داشت: برای پاسداری از شعارهای انقلاب باید مبانی قوی داشته باشیم.

وی با تاکید بر حرکت دانشگاه‌ها به سمت مطلوب انقلاب اسلامی افزود: دانشجویان باید در راستای تحقق گام دوم انقلاب تلاش ویژه داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر استان فارس با بیان اینکه دانشگاه، کارکرد تخصصی نهاد علم است و مبدا تحولات می‌شود اضافه کرد: بسیج دانشجویی با ورود جدی در زمینه مطالبه گری، مطالبات مردم را با مطالعات علمی و به‌صورت تخصصی پیگیری می‌کند.