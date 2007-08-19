اسامی تیم ملی فوتبال ژاپن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، ایویکا اوسیم یوشیتو اوکوبو مهاجم پیشین رئال مایورکا را برای بازی دوستانه با کامرون که هفته آینده برگزارمی شود نیز به اردو دعوت کرده است.



اوکوبو با یازده گل زده بهترین گلزن فصل کنونی جی لیگ لیگ است و این برای اولین بار است که او بعد از سال 2005 به تیم ملی می آید.



اوکوبو 25 ساله یکی از شش بازیکنی است که اوسیم روز شنبه و بعد از بازیهای این هفته جی لیگ به اردوی تیم ملی فرا می خواند.



اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ژاپن به شرح زیر است :

دروازه بان ها: کاواگوچی(جوبیلو ایواتا)، نارازاکی ( ناگویا گرامپوس ایت)

مدافعان: ناکازاوا (یوکوهاما ماریونز)، کاجی (گامبا اوساکا)، کومانو (سانفرسه هیروشیما)، تاناکا (اوراوا ردز)



هافبک ها: هاشیموتو (گامبا اوساکا) ، اندو (گامبا اوساکا) ، کنگو ناکامورا (کاواساکی فرونتیل) ، سوزوکی (اوراوا ردز) ، آبه (اوراوا ردز) ، کوننو (اف سی توکیو)

مهاجمان: ایویکا اوسیم یوشیتو، تاتسویا تاناکا (اوراوا ردز)، هیساتو ساتو( سانفریس هیروشیما)، کوجی یاماسه (یوکوهاما)، رویچی مائدا (جوبیلو ایواتا) و دایکی تاکاماتسو ( اویتا از ترینیتا)