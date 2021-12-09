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۱۸ آذر ۱۴۰۰، ۱۷:۱۳

رئیس پلیس آگاهی البرز:

اعضای باند زورگیر در البرز دستگیر شدند

اعضای باند زورگیر در البرز دستگیر شدند

البرز - رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری اعضای باند پنج نفره که به صورت حرفه ای زورگیری می‌کردند در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نادربیگی اظهار کرد: چندی پیش در پی گزارش مردمی مبنی بر رها شدن یک جوان ۲۱ ساله دست و پا و دهان بسته در یکی از مناطق این استان بلافاصله مأموران پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند و این جوان را که با مشکل شدید اکسیژن خون مواجه شده بود به بیمارستان انتقال دادند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سطح اکسیژن این فرد پایین آمده بود یک هفته در کما بود و سپس جان خود را ازدست داد.

رئیس پلیس آگاهی البرز خاطرنشان کرد: بلافاصله یک تیم ویژه برای شناسایی عوامل این حادثه تعیین و طی تحقیقات ویژه از سوی کارآگاهان مشخص شد که یک تیم پنج‌نفره پس از سوار کردن افراد بین ۱۵ تا ۲۱ ساله، آنان را به بیابان‌های اطراف شهر کشانده و ضمن سرقت اموال طعمه‌ها بعضاً چند مورد آزار و اذیت انجام دادند.

وی گفت: با تحقیقات بیشتر کارآگاهان پلیس در یک اقدام ضربتی هر ۵ متهم این پرونده دستگیر شدند.

نادربیگی متذکر شد: با توجه به احتمال سرقت اعضای این باند از افراد متعدد، بازپرس شعبه ۲ ناحیه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج دستور انتشار تصاویر بدون پوشش متهمین را در رسانه‌های جمعی داده است که چنانچه شهروندان توسط این افراد مورد تعرض و زورگیری قرار گرفته‌اند جهت طرح شکایت به پلیس آگاهی استان واقع در میدان طالقانی کرج مراجعه کنند.

کد مطلب 5371660

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