اعضای باند زورگیر در البرز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نادربیگی اظهار کرد: چندی پیش در پی گزارش مردمی مبنی بر رها شدن یک جوان ۲۱ ساله دست و پا و دهان بسته در یکی از مناطق این استان بلافاصله مأموران پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند و این جوان را که با مشکل شدید اکسیژن خون مواجه شده بود به بیمارستان انتقال دادند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سطح اکسیژن این فرد پایین آمده بود یک هفته در کما بود و سپس جان خود را ازدست داد.

رئیس پلیس آگاهی البرز خاطرنشان کرد: بلافاصله یک تیم ویژه برای شناسایی عوامل این حادثه تعیین و طی تحقیقات ویژه از سوی کارآگاهان مشخص شد که یک تیم پنج‌نفره پس از سوار کردن افراد بین ۱۵ تا ۲۱ ساله، آنان را به بیابان‌های اطراف شهر کشانده و ضمن سرقت اموال طعمه‌ها بعضاً چند مورد آزار و اذیت انجام دادند.

وی گفت: با تحقیقات بیشتر کارآگاهان پلیس در یک اقدام ضربتی هر ۵ متهم این پرونده دستگیر شدند.

نادربیگی متذکر شد: با توجه به احتمال سرقت اعضای این باند از افراد متعدد، بازپرس شعبه ۲ ناحیه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج دستور انتشار تصاویر بدون پوشش متهمین را در رسانه‌های جمعی داده است که چنانچه شهروندان توسط این افراد مورد تعرض و زورگیری قرار گرفته‌اند جهت طرح شکایت به پلیس آگاهی استان واقع در میدان طالقانی کرج مراجعه کنند.