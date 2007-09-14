گسترش روابط ایران و مصر نقش موثری در منطقه دارد

حسین رجبی پنجشنبه شب در حاشیه بازدید وزیر امور خارجه و سفرای ایران در خارج از کشور از نمایشگاه بین المللی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، روابط خوب، قدمت و سابقه تاریخی و وجود تمدن دو کشور ایران و مصر را دارای اهمیت و نقش موثر در منطقه دانست و افزود: اکنون روابط علمی ، فرهنگی و اقتصادی ایران و مصر رشد خوبی داشته و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گسترش این روابط باشیم .

رجبی در خصوص اهمیت برگزاری نمایشگاه های ایرانی در خارج از کشور نیز تصریح کرد: شرکت های ایرانی برای حضور در نمایشگاه های خارج از کشور آماده اند و ما باید مشکلات پیش روی این موضوع را برداریم.

حافظ منافع ایران در مصر اضافه کرد : پتانسیل بالقوه ای در نمایشگاه های داخلی موجود است که باید بالفعل شود و در پروژه های بین المللی مورد استفاده قرار گیرد .

رجبی خاطر نشان کرد: شرکت ها و تولید کنندگان ایرانی باید به این باور برسند که توانایی ورود به مجامع بین المللی را دارند و می توانند بخشی از بازار را کسب کنند و دولت هم می تواند با فراهم کردن بخش های مختلف نسبت به انجام کار در خارج از کشور گام های موثری را بر دارد .



وی در ادامه با تاکید بر اینکه مصر استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز را حق مسلم ایران می داند، گفت: همواره دولت مصر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را حق مسلم ایران دانسته و از آن حمایت می کند .