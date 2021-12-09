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۱۸ آذر ۱۴۰۰، ۲۱:۲۲

اختتامیه اولین جشنواره مسابقات استعدادی سلاله تلنت برگزار شد

اختتامیه اولین جشنواره مسابقات استعدادی سلاله تلنت برگزار شد

اصفهان - همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب (ع) و هفته پژوهش اختتامیه اولین جشنواره سلاله تلنت در پایگاه علمی پژوهشی سلاله برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نفیسی مهر، مسئول اولین جشنواره استعدادی سلاله تلنت در مراسم اختتامیه این جشنواره با بیان اینکه نوجوان به دیده شدن نیاز دارد و ما باید در مجموعه‌های فرهنگی بتوانیم با فراهم آوردن بسترهایی سالم، این امکان را فراهم آوریم تصریح کرد: قصد داریم این مسابقات را در سال‌های آینده نیز بین نوجوانان سادات سلاله و حتی دیگر مجموعه‌های علمی و دانش آموزی سطح کشور، ادامه دهیم.

نفیسی مهر با تأکید بر جذابیت مسابقه و رقابت برای نسل نوجوان، خاطرنشان کرد: یکی از بسترهایی که دانش آموزان می‌توانند آموخته‌های خود را به نمایش بگذارند، قالب مسابقه و رقابت است.

وی با بیان اینکه این مسابقات با هدف بازخوردگیری از کلاس‌های استعدادی پایگاه علمی پژوهشی سلاله در قالب یک برنامه جذاب و هیجان انگیز برگزار شد، عنوان کرد: سلاله تلنت یک رقابت پرهیجان از آموخته‌های کلاس‌های استعدادی دانش آموزان این پایگاه، در قالب چهار رشته برنامه نویسی، کلیپ سازی، رباتیک و نانو تکنولوژی برگزار شد.

مسئول اولین جشنواره سلاله تلنت ادامه داد: در اولین دوره این جشنواره ۶ نفر از دانش آموزان در رشته برنامه نویسی، ۲ نفر در رشته کلیپ سازی، ۳ گروه ۳ نفره در رشته رباتیک و ۵ گروه ۴ نفره در رشته نانوتکنولوژی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این مراسم که با حضور کلیم الله بابایی؛ مسئول مدارس استعدادهای درخشان استان اصفهان و چند تن از افراد سرشناس علمی شهر اصفهان برگزار شد، از مربیان شرکت کننده و همچنین نفرات برتر با اهدای لوح یادبود، مدال‌های نمادین و جوایز نقدی تقدیر به عمل آمد.

مولودی خوانی کربلایی سید مهدی ابراهیمی، دکلمه خوانی سید محمد جزایری، پخش کلیپ و سخنرانی افراد علمی و پژوهشی شهر اصفهان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

کد مطلب 5371771

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    نظرات

    • دانش آموز سلاله IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
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      پاسخ
      ممنون از استاد نفیسی مهر، بخاطر مسابقه جذابشون🙏

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