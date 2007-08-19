کمتر از پنج درصد از تولید ناخالص ملی در بخش تعاون است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کاظمی شامگاه شنبه در نخستین جلسه بنیاد توسعه، کار آفرینی و تعاون استان مرکزی در اراک افزود: بخش تعاون در کشوراز توانمندیهای بالایی برخوردار است و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور، قابلیت های بسیارگسترده ای در بخش تعاون وجود دارد که تلاش می شود با ایجاد و راه اندازی بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون ضمن شناسایی قابلیت های این بخش، زمینه ب رای ارتقا وشکوفایی بخش تعاون کشورفراهم شود.

وی درادامه به قابلیت های بخش تعاون اشاره کرد و گفت: هربنگاهی که در قالب تعاونی ایجاد می‌شود قادر است ‪ بیش از 16‬فرصت شغلی ایجاد ‌کند. دکتر کاظمی با اشاره به اینکه بیش‌ از ‪۳/۵‬میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد و این رقم در جامعه در حال افزایش است افزود: طرحی به عنوان بنیاد توسعه، کارآفرینی وتعاون در وزارت تعاون تدوین شده است که این طرح ملی در سطح دولت مطرح شده و به یکی از مشکلات اساسی کشور که معضل بیکاری است می پردازد.

رئیس بنیاد تعاون این طرح را برای فراهم‌آوردن موجبات اصول ‪۴۳‬و‪ ۴۴‬قانون اساسی، ایجاد اشتغال برای بیکاران کشور از طریق ظرفیت های حمایتی و هدایت آنها در قالب تعاونی و تسریع در سرمایه‌گذاری در امر تولید، اشتغال و حضور کارآمدی این افراد و توزیع منطقی درمنابع و مالکیت با استفاده از ظرفیت ها و مزیت‌های منطقه‌ای و استانی برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه کشور دانست.

وی در ادامه به اهداف این بنیاد اشاره کرد و گفت: توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استان ها با تکیه بر گسترش تعاونی‌ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی از طریق تاسیس و مشارکت در مجتمع تعاونی ها و تعاونی‌های پایین دستی که به صورت مجموعه خوشه‌ای یا مکمل شکل می‌گیرد از مجموعه اهداف این طرح است.

کاظمی عنوان کرد: حدود فعالیت های این بنیاد در شناسایی مزیت‌ها و فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه با استفاده از مطالعات انجام شده، شناسایی برندهای معتبر داخلی و خارجی مرتبط با مزیت‌ها وشناسایی، توانمندسازی، گروه بندی و سازماندهی کارجویان، پیگیری و اقدام به تاسیس شرکت‌های مادر تخصصی است.

وی ‌افزود: بنیاد توسعه کارآفرینی وتعاون دارای چهاربانک اطلاعات، مستندات (جمع‌آوری اطلاعات برای دریافت مجوز از سازمان‌های مربوطه)، منابع ،اعتبارات و کارآفرینان است.

وی‌بیان‌کرد: این بانک‌ها وظیفه دارند کلیه‌اطلاعات اقتصادی و اجتماعی استان را برای تشکیل شرکتهای تعاونی هلدینگ در اختیار کارجویان و فارغ التحصیلان قرار دهند.