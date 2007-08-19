کمتر از پنج درصد از تولید ناخالص ملی در بخش تعاون است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کاظمی شامگاه شنبه در نخستین جلسه بنیاد توسعه، کار آفرینی و تعاون استان مرکزی در اراک افزود: بخش تعاون در کشوراز توانمندیهای بالایی برخوردار است و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور، قابلیت های بسیارگسترده ای در بخش تعاون وجود دارد که تلاش می شود با ایجاد و راه اندازی بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون ضمن شناسایی قابلیت های این بخش، زمینه برای ارتقا وشکوفایی بخش تعاون کشورفراهم شود.
وی درادامه به قابلیت های بخش تعاون اشاره کرد و گفت: هربنگاهی که در قالب تعاونی ایجاد میشود قادر است بیش از 16فرصت شغلی ایجاد کند.
دکتر کاظمی با اشاره به اینکه بیش از ۳/۵میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد و این رقم در جامعه در حال افزایش است افزود: طرحی به عنوان بنیاد توسعه، کارآفرینی وتعاون در وزارت تعاون تدوین شده است که این طرح ملی در سطح دولت مطرح شده و به یکی از مشکلات اساسی کشور که معضل بیکاری است می پردازد.
رئیس بنیاد تعاون این طرح را برای فراهمآوردن موجبات اصول ۴۳و ۴۴قانون اساسی، ایجاد اشتغال برای بیکاران کشور از طریق ظرفیت های حمایتی و هدایت آنها در قالب تعاونی و تسریع در سرمایهگذاری در امر تولید، اشتغال و حضور کارآمدی این افراد و توزیع منطقی درمنابع و مالکیت با استفاده از ظرفیت ها و مزیتهای منطقهای و استانی برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه کشور دانست.
وی در ادامه به اهداف این بنیاد اشاره کرد و گفت: توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استان ها با تکیه بر گسترش تعاونیها و انجام فعالیتهای اقتصادی از طریق تاسیس و مشارکت در مجتمع تعاونی ها و تعاونیهای پایین دستی که به صورت مجموعه خوشهای یا مکمل شکل میگیرد از مجموعه اهداف این طرح است.
کاظمی عنوان کرد: حدود فعالیت های این بنیاد در شناسایی مزیتها و فرصت سرمایهگذاری در منطقه با استفاده از مطالعات انجام شده، شناسایی برندهای معتبر داخلی و خارجی مرتبط با مزیتها وشناسایی، توانمندسازی، گروه بندی و سازماندهی کارجویان، پیگیری و اقدام به تاسیس شرکتهای مادر تخصصی است.
وی افزود: بنیاد توسعه کارآفرینی وتعاون دارای چهاربانک اطلاعات، مستندات (جمعآوری اطلاعات برای دریافت مجوز از سازمانهای مربوطه)، منابع ،اعتبارات و کارآفرینان است.
ویبیانکرد: این بانکها وظیفه دارند کلیهاطلاعات اقتصادی و اجتماعی استان را برای تشکیل شرکتهای تعاونی هلدینگ در اختیار کارجویان و فارغ التحصیلان قرار دهند.
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