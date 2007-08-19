ارتباط منطقی میان تاریخ و نیازهای دنیای معاصر برقرار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ندیمی گفت: باید در همایش های بین المللی همچون نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران ، از انعکاس اخبار به جوامع غافل نباشیم و از رفتار اسلامی و انسانی مردم ایران تصویر خوبی بر رسانه های جهان منعکس کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عوامل تحقق اهداف اقتصادی در نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران گفت : برای هر فعالیت اقتصادی باید تعریفی اقتصادی داشت و در هر معامله اقتصادی عوامل مختلفی مانند کیفیت، قیمت و خدمات نقش دارند.

وی تاکید کرد: ما نمی توانیم دیگران را غیر اقتصادی و فقط خودمان را اقتصادی جلوه دهیم بلکه باید همانطور که به دنبال سود خود هستیم خواهان سود رسانی به طرف مقابل هم باشیم .

ندیمی، امنیت و ایجاد جاذبه های اقتصادی از سوی حکومت و مردم را برای سرمایه گذاران خارجی مهم دانست و خاطرنشان کرد: باید قبول کنیم برای جلب سرمایه گذاران نیاز به رفتار تجاری است و ما نمی توانیم دیگران را نا آگاه ، غیر اقتصادی و خریدار یک طرفه کالای خودمان بدانیم بلکه موفقیت در این عرصه همراه با دشواری هایی همراه بوده و نیاز به کارکردهایی تخصصی دارد.

شایان ذکر است، نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در ایران در سوم و چهارم شهریور ماه در تهران برگزار می شود.