سه بازیکن خارجی در تمرین پرسپولیس / باقری، رودباریان و الونگ غایب بودند

به گزارش خبرنگارمهر، در این تمرین که از ساعت 10:10 صبح امروز در زمین چمن شرکت نفت برگزار شد، بازیکنان پرسپولیس در غیاب دکتر زرینه، باقری، رودباریان و الونگ به مدت 2 ساعت زیر نظرکادر فنی تمرینات آماده سازی را پیگیری کردند.

باقری و رودباریان به علت حضور در مطب دکتر زرینه برای فیزیوتراپی در این تمرین حضور نداشتند، ضمن اینکه الونگ الونگ امشب یا فردا شب وارد تهران خواهد شد. غیبت این بازیکن باعث ناراحتی افشین قطبی شده و او از حمید استیلی خواسته تا با پیگیری کارهای این بازیکن، زمان دقیق بازگشتش به ایران را مشخص کند.

همچنین لیتیسنکی کامرونی، ابراهیم توره سنگالی و یک هافک بوسنیایی در این تمرین شرکت کردند ولی کادرفنی پرسپولیس در مورد شرایط فنی آنها اظهار نظر نکرد تا در روزهای آینده هم شرایط این 3 بازیکن خارجی را کاملا ارزیابی کند.

در ابتدای تمرین بازیکنان به استارت های کوتاه و بلند و تمرینات هوازی پرداختند. سپس بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول زیر نظر قطبی تاکتیک های هجومی و ضربه به چارچوب را اجرا کردند و گروه دوم زیر نظر استیلی و مرزبان به پاسکاری در حال حرکت پرداختند.

در اکثر دقایق این تمرین دروازه بانان پرسپولیس زیر نظر سعید عزیزیان به مرور تمرینات اختصاص پرداختند. در یکی از صحنه های این تمرین عزیزیان و نیکبخت به حقیقی پنالتی می زدند که در این لحظه مرزبان از عزیزیان خواست این تمرینات را با دروازه بانی انجام دهد که در بازی ها رسمی به میدان می رود.

در مرحله بعدی تمرین، بازیکنان پرسپولیس حفظ توپ در فضای محدود و پرسینگ را انجام دادند. در این تمرین بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند که نفرات دفاعی وظیفه داشتند با یارگیری مانع بازیسازی نفرات هجومی که در گروه دیگر حضور داشتند، شوند.

در این تمرین قطبی با دقت عملکرد بازیکنان را زیر نظر گرفته بود و از بازیکنان هجومی می خواست با ارسال پاس های دقیق و استفاده از تمام فضای تمرین، اجازه دفع توپ توسط مهاجمان را ندهند.

ضمن اینکه بازی درون تیمی در این تمرین انجام نشد و بازیکنان در مرحله آخر به برگزاری دوهای سرعتی و تمرینات هوازی پرداختند.

بازیکنان نوجوان مدرسه فوتبال پرسپولیس در گیلان هم در این تمرین حضور داشتند و ضمن آشنایی با فضای حاکم در تمرینات پرسپولیس، برای دقایقی به تشویق این بازیکنان پرداختند. همچنین در حدود 50 تماشاگر از نزدیک این تمرین را تماشا کردند.

آن طور که به نظر می رسد قطبی با برگزاری تمرینات پرسپولیس در زمین اتوبوسرانی مخالف است زیرا شرایط زمین و امکانات جانبی آنجا را برای انجام تمرینات آماده سازی پرسپولیس مناسب نمی داند.