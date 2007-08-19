عوارض ساخت و ساز گردشگری به صورت اقساطی دریافت می شود / ارتفاع زباله در برخی نقاط کهریزک به 80 متر می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دانشجو در حاشیه جلسه بیست و نهم شورای اسلامی تهران در جمع خبرنگاران گفت، امروز بخشی از اعتراض فرمانداری با تصویب اعضای شورا وارد دانسته شد و فرمول محاسبه این عوارض نیز اصلاح خواهد شد.

وی تاکید کرد: آنچه برای شورای شهر اهمیت دارد ترغیب سرمایه گذاران گردشگری به سرمایه گذاری در ساخت وساز هتل، هتل آپارتمان و مجموعه های اقامتی در تهران است ، زیرا سرمایه گذاری در این بخش با بازده مناسبی روبرو نبوده و سرمایه گذاران تمایل چندانی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته اند.

سخنگوی شورای شهر همچنین به حضور اعضای شوراهای باقر شهر و کهریزک در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران اشاره کرد و افزود: با توجه به نظر اعضای شورا و قولهای مدیران شهرداری حاضر در این جلسه تصمیمات خوبی جهت حل مشکلات این مناطق اتخاذ شده است.

وی افزود: حجم بالای زباله دفن شده در مناطق باقر شهر و کهریزک در طول حدود 50 سال گذشته و فعالیت سازمان بهشت زهرا (س) مشکلات زیادی را برای ساکنین این مناطق بوجود آورده است که باید با اتخاذ تصمیمات لازم هر چه زودتر بر طرف شود.

سخنگوی شورای شهر به حجم بالای تولید روزانه زباله در تهران اشاره کرد و گفت: جمع آوری زباله در تهران به غیر از روش مکانیزه تقریبا غیر ممکن شده بود و شهرداری چاره ای جز این کار نداشته است و باید با استفاده از روشهای فرهنگ سازی در ابتدا به فکر کاهش میزان تولید زباله بود.

وی تاکید کرد: مسئولان سازمان بازیافت قولهای مناسبی را جهت بازیافت و بهره برداری از زباله ها و کاهش دفن زباله داده اند و باید هر چه بیشتر از روشهای علمی و سیکل های پیشرفته استفاده شود.

دانشجو یاد آور شد: ایجاد جاده کمربندی خارج از این مناطق جهت تردد خودروهای حمل زباله و اقدامات موثر تر جهت تفکیک زباله ها و کاهش حجم دفن زباله از اقداماتی است که می تواند منافع

ساکنان این مناطق را تامین کند.

وی تصریح کرد: ارتفاع زباله های دفن شده در این مناطق در نقاطی به 80 متر می رسد که ناشی از بیش از 50 سال دفن زباله در این مناطق است.

سخنگوی شورای شهر خاطرنشان کرد: اگر همین امروز دفن زباله در این مناطق متوقف شود باز هم مشکلات عدیده این مناطق پا برجا خواهد ماند و باید گفت، حل مشکلات این مناطق سرعت و انرژی بیشتر به همراه فرهنگ سازی گسترده تر توسط مسئولان را طلب می کند.