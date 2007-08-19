اخبار کوتاه از حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد

- به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نمایشگاه آثار نقاشی و تصویرسازی هنرجویان هنرهای تجسمی کهگیلویه و بویر احمد با موضوع زندگی و معجزات پیامبران الهی، صبح امروز با حضور هنرمندان و هنردوستان در نگارخانه آیه حوزه هنری یاسوج آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که مشتمل بر چهل اثر در قالب نقاشی و تصویرسازی است به مدت یک هفته در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

- به مناسبت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، کنسرت موسیقی محلی بویراحمدی و قشقایی از 31 مرداد ماه سال جاری به مدت سه روز در یاسوج برگزار می شود. در این کنسرت هنرمندان واحد موسیقی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد به نواختن آهنگ های اصیل لری و ترکی دو ایل بزرگ بویراحمد و قشقایی خواهند پرداخت.

- مراحل تصویر برداری و تدوین فیلم کوتاه "درد من همه از عشق است" به کارگردانی هاشم پاسره و تولید واحد فیلم و عکس حوزه هنری کهگیلویه و بویر احمد به پایان رسید. موضوع این فیلم کوتاه که در قالب مستند و به مدت زمان بیست دقیقه تهیه شده است، زندگی روزمره مردم یکی از روستاهای محروم استان است.