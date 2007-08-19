رغد صدام میهمان پادشاه اردن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرایه قطر، "عصام العزاوی" یکی از وکلای مدافع صدام درگفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: رغد صدام که پلیس بین الملل حکم بازداشت و پیگرد وی را صادر کرده است، میهمان پادشاهی اردن است.

این وکیل تاکید کرد: دولت عراق سال گذشته از اردن خواست تا وی را تحویل دهد اما، امان این درخواست را رد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: هیچ کس نمی تواند اردن را مجبورکند که رغد صدام را تحت پیگرد قرار دهد و به نظر من درخواست اینترپل غیرمتعهدانه است.

پلیس بین الملل دو روزگذشته حکم بازداشت رغد را درپایگاه اینترنتی خود منتشرکرد و ازهرکسی که اطلاعی از وی دارد، خواست تا به نزدیکترین مرکز پلیس شهر خود اطلاع دهند.

رغد صدام متهم به دست داشتن درارتکاب جنایت های غیرانسانی درحق مردم عراق وحمایت از تروریسم است.

همچنین روزگذشته پلیس بین الملل حکم بازداشت عزت الدوری نائب رئیس فرماندهی عراق در زمان رژیم دیکتاتوری سابق را صادر کرد.