سالانه220 میلیون شاخه انواع گل در استان مرکزی تولید می شود

محمد هادی انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تولید سالانه پنج هزار و 550 گلدان گل آپارتمانی، 26 میلیون و 615 هزار اصله درخت و درختچه زینتی، 110 میلیون و 565 هزار و 500 عدد تولید پیاز گل و 591 میلیون گیاهان فصلی و نشایی در استان مرکزی از دیگر تولیدات این منطقه به شمار می رود.

وی اظهار داشت: شهرهای تولید کننده گل در استان مرکزی به ترتیب محلات، خمین، اراک و ساوه هستند و تولیدات استان در این زمینه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هلند و از این کشور به کشورهای اروپایی صادر می شود.

انصاری سطح زیر کشت و تولید گل های شاخه ای را دو هزار و 952 هکتار عنوان و خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت گل های آپارتمانی 237 هکتار، درخت و درختچه های زینتی یک هزار و 455 هکتار، پیاز گل 244 هکتار و گیاهان فصلی و نشایی 295 هکتار است.

وی در ادامه با اشاره به این که استان مرکزی در تولید گل در کشور رتبه اول و در کشت گل و گیاه جایگاه دوم کشوری را دارد یادآور شد: با توجه به این که فرودگاه اختصاصی گل در ارا ک افتتاح خواهد شد، انتظار می رود در آینده صادرات گل استان با مشکلات کمتر و حجم بیشتری انجام شود.

این مسئول تصریح کرد : در حمل و نقل، توسط هواپیما نیز با مشکلاتی از جمله نداشتن هواپیمای مخصوص حمل گل، عدم وجود مکان مناسب در هواپیما، عدم ارسال به موقع گل به مکان مورد نظر و قرار گرفتن این محصول در معرض آفتاب و سرما مواجه هستیم که موجب از بین رفتن گل و تنزل ارزش آن و از دست رفتن مشتری ها می شود.

وی در ادامه با اشاره به این که حمل گل در تمام دنیا در پروازهای داخلی به صورت رایگان و در پروازهای خارجی با 80 تا 100 درصد تخفیف انجام می گیرد، عنوان کرد: این در حالی است که در ایران هیچ گونه اقدامی در زمینه صادرات گل صورت نگرفته است.

سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اعلام کرد: برای رفع مشکلات صادرات گل باید هزینه داخلی رایگان و برای صادرات پرداخت یارانه به صورت مستقیم انجام شود و هواپیماهای حمل بار در زمان مناسب بار گل را تحویل نمایند.

وی از دیگر مشکلات صادرات گل در استان را، نداشتن وسیله حمل و نقل مناسب در فصول مختلف سال خواند و افزود: با پرداخت وام به کشاورزان می توان وسیله مناسبی برای حمل گل تهیه کرد.

انصاری با بیان این که باید مکان مناسبی برای نگهداری گل تا زمان تحویل و کانتینرهای حمل بار تا هواپیما ایجاد شود، ادامه داد: نداشتن کانتینرهای مناسب و محکم برای جذب رطوبت و عدم مواد نگهدارنده گل از دیگر مشکلات این بخش است.