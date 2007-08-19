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۲۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۴۷

334 مقاله به کنفرانس فیزیک کشور در یاسوج راه یافت

334 مقاله به کنفرانس فیزیک کشور در یاسوج راه یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه یاسوج گفت: از مجموع 487 مقاله ارسالی به دبیرخانه کنفرانس فیزیک ایران در یاسوج، 334 مقاله جهت شرکت در کنفرانس انتخاب شد که در مدت زمان برگزاری کنفرانس به صورت سخنرانی و پوستر ارائه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج اردوان ارژنگ بعد از ظهر امروز در نشستی خبری ، برگزاری این کنفرانس را رخداد بسیار مهمی در عرصه علم و دانش کشور برشمرد و اظهار داشت: در این کنفرانس 600 فیزیکدان از سراسر کشور نتایج تحقیقات یکساله خود را به صورت مقاله در معرض قضاوت یکدیگر قرار داده و به تبادل تجربیات خود خواهند پرداخت.

رئیس کنفرانس فیزیک کشورتصریح کرد: شاخص انتخاب مقالات در این کنفرانس نو و بدیع بودن موضوعات در سطح جهان و کشور و عدم همپوشانی با مقالات سال های گذشته بوده است که این مقالات با توجه به موضوع به صورت عمومی یا در کمیته های تخصصی ارائه خواهد شد.

ارژنگ خاطرنشان کرد: دانشجویان فیزیک، دبیران آموزش و پرورش و دانش آموزان نیز می توانند جهت بالا بردن سطح معلومات خود در سخنرانی های عمومی این کنفرانس شرکت نمایند و با جدید ترین مباحث فیزیک کشور و جهان آشنا شوند.

کنفرانس فیزیک کشور پنجم لغایت هشتم شهریور ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه یاسوج برگزار خواهد شد.

کد مطلب 537365

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