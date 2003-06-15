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۲۵ خرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۲۶

در گذشت استاد بزرگ فلسفه ، برنارد ويليامز

در گذشت استاد بزرگ فلسفه ، برنارد ويليامز

استاد فلسفه ، برنارد ويليامز در سن هفتاد وسه سالگي دار فاني را وداع گفت .

به گزارش خبر گزاري مهر به نوشته روز نامه  انگليسي زبان  گاردين،  ويليامز كه عنوان  بحث انگيزترين فيلسوف معاصر انگلستان را به خود اختصاص داده است ، تلاش هاي بسياري را  در جهت مطرح  كردن دوباره رشته فلسفه اخلاق در دانشگاهها به خرج داد.  وي  همچنين با طرح مجدد مباحث هويت شناسي و  خود شناسي ، آثار گرانسنگي در اين حوزه به جامعه علمي ارايه كرد  .
بنابر اين گزارش، ويليامز در بيست ويكم  سپتامبر 1929 ،  در وست كليف  اسكس انگلستان  به دنيا آمد و تحصيلات مقدماتي خود را در مدرسه چيگول به انجام رسانيد. وي در دانشگاه در رشته هاي علوم سياسي  ، فلسفه و اقتصاد تحصيل كرد و بدليل  هوش سرشاري كه داشت ،  در دانشگاه آكسفورد به پسر طلايي اين دانشگاه معروف شد . او سر انجام به دليل علاقه فراوان خود جذب  رشته فلسفه شد و مطالعات عميق تر خود را دراين رشته ادامه داد . ويليامز  كه به گفته دوستانش در دوره جواني خلبان ماهري  نيز بوده است ، در سال 1972 نخستين كتاب خود را با عنوان " سيره  : مقدمه اي بر علم اخلاق "منتشر ساخت . سال بعد دومين اثر او  با عنوان" مسايل خودشناسي "، كه مجموعه اي از مقالات منتشره اودر مجلات علمي بود ،  روانه بازار نشر شد . در همين سال ، وي اثر معروف خود با عنوان نقدي بر نفع پرستي را منتشر ساخت كه در حال حاضر موضوع بسياري از رساله هاي دانشجويان دوره دكتري شده است . وي در  اين كتاب ضمن تشريح مفهوم نفع پرستي در جهان معاصر بويژه دنياي غرب ، آن را  از محصولات انديشه مدرن غرب امروز دانست . اين استاد فلسفه علاوه بر اين طي مدت هجده سال از سال 1986 در صحنه اپراي ملي لندن ، آثار زيبايي در زمينه موسيقي از خود به جاي نهاد . ويليامز از سال1979تا 1987رييس يكي از دانشكده هاي كمبريج شد وسپس  با سفر به  آمريكا ، كتاب هاي " اقبال اخلاقي "و" اخلاق و محدوديت هاي فلسفي "را به رشته تحرير در آورد . اما پس از مدتي تدريس در دانشگاه كاليفرنيا ، بدليل  دلزدگي از محيط آمريكا  به آكسفورد بازگشت .
ويليامز در بحثهاي  فلسفي خود تاحدودي  به سمت فيلسوفان مشرب واساخت گرايي در دوره پست مدرنيسم گرايش دارد   و آراء استاداني چون ميشل فوكو و ژاك در يدا را مي ستايد ، اما او در عين حال يكي از دوستداران آثار و انديشه هاي فيلسوف تحليلي  آمريكا دونالد ديوديد سون نيز است  .

کد مطلب 5374

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