در گذشت استاد بزرگ فلسفه ، برنارد ويليامز

به گزارش خبر گزاري مهر به نوشته روز نامه انگليسي زبان گاردين، ويليامز كه عنوان بحث انگيزترين فيلسوف معاصر انگلستان را به خود اختصاص داده است ، تلاش هاي بسياري را در جهت مطرح كردن دوباره رشته فلسفه اخلاق در دانشگاهها به خرج داد. وي همچنين با طرح مجدد مباحث هويت شناسي و خود شناسي ، آثار گرانسنگي در اين حوزه به جامعه علمي ارايه كرد .

بنابر اين گزارش، ويليامز در بيست ويكم سپتامبر 1929 ، در وست كليف اسكس انگلستان به دنيا آمد و تحصيلات مقدماتي خود را در مدرسه چيگول به انجام رسانيد. وي در دانشگاه در رشته هاي علوم سياسي ، فلسفه و اقتصاد تحصيل كرد و بدليل هوش سرشاري كه داشت ، در دانشگاه آكسفورد به پسر طلايي اين دانشگاه معروف شد . او سر انجام به دليل علاقه فراوان خود جذب رشته فلسفه شد و مطالعات عميق تر خود را دراين رشته ادامه داد . ويليامز كه به گفته دوستانش در دوره جواني خلبان ماهري نيز بوده است ، در سال 1972 نخستين كتاب خود را با عنوان " سيره : مقدمه اي بر علم اخلاق "منتشر ساخت . سال بعد دومين اثر او با عنوان" مسايل خودشناسي "، كه مجموعه اي از مقالات منتشره اودر مجلات علمي بود ، روانه بازار نشر شد . در همين سال ، وي اثر معروف خود با عنوان نقدي بر نفع پرستي را منتشر ساخت كه در حال حاضر موضوع بسياري از رساله هاي دانشجويان دوره دكتري شده است . وي در اين كتاب ضمن تشريح مفهوم نفع پرستي در جهان معاصر بويژه دنياي غرب ، آن را از محصولات انديشه مدرن غرب امروز دانست . اين استاد فلسفه علاوه بر اين طي مدت هجده سال از سال 1986 در صحنه اپراي ملي لندن ، آثار زيبايي در زمينه موسيقي از خود به جاي نهاد . ويليامز از سال1979تا 1987رييس يكي از دانشكده هاي كمبريج شد وسپس با سفر به آمريكا ، كتاب هاي " اقبال اخلاقي "و" اخلاق و محدوديت هاي فلسفي "را به رشته تحرير در آورد . اما پس از مدتي تدريس در دانشگاه كاليفرنيا ، بدليل دلزدگي از محيط آمريكا به آكسفورد بازگشت .

ويليامز در بحثهاي فلسفي خود تاحدودي به سمت فيلسوفان مشرب واساخت گرايي در دوره پست مدرنيسم گرايش دارد و آراء استاداني چون ميشل فوكو و ژاك در يدا را مي ستايد ، اما او در عين حال يكي از دوستداران آثار و انديشه هاي فيلسوف تحليلي آمريكا دونالد ديوديد سون نيز است .