مهلت شرکت در جشنواره تئاتر کانون تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر کانون‌های نمایش اعلام کرد به دلیل استقبال گروههای نمایشی شهرستانی و پیشنهاد این گروهها، علاقمندان به حضور در ششمین جشنواره تئاتر کانون‌های نمایش می‌توانند تا 10 شهریور متون خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

گروههای نمایشی شهرستانی می‌توانند با ارسال آثار خود در این رویداد هنری شرکت کنند و گروههای تئاتری شهر تهران نیز با معرفی از طرف کانون‌های نمایش‌ فرهنگسراها می‌توانند در جشنواره ششم کانون‌های نمایش شرکت کنند. ششمین جشنواره سراسری تئاتر کانون‌های نمایش به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در چهار بخش برگزار می‌شود.

نمایش‌های صحنه‌ای بزرگسال، کودک و نوجوان، عروسکی و خیابانی فرصت حضور در این جشنواره را دارند که با هدف گسترش، شناسایی و پرورش استعدادهای نمایشی در سراسر ایران از ‌19 تا 26 آبان ماه 1386 در فرهنگسراهای ‌شهر تهران برگزار خواهد شد.

این جشنواره با نامگذاری سال جاری به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی متون نمایشی که به نحوی فرهنگ ملی و خرده فرهنگ‌های بومی، آثاری که مشکلات شهرنشینی، فرهنگ شهروندی، محیط زیست و مسائل شهری را به مناسبت یکصدمین سال بلدیه تهران و متون نمایشی که با نگاهی خلاق و بدیع به ادبیات کهن ایران به ویژه آثار مولانا به نگارش درآمده باشند را در اولویت قرار خواهد داد.

هنرمندان علاقمند به حضور در این جشنواره می‌توانند سه نسخه نمایشنامه‌ تایپ شده به همراه مجوز نویسنده را حداکثر تا 10 شهریور به بزرگراه مدرس، بلوار میرداماد، خیابان 12 بهمن، کوچه 12 بهمن، پلاک 10، طبقه سوم ارسال کنند.