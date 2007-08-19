مطهری های زمان را باید شناخت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حجت الاسلام حمید مشهدی آقایی عصر امروز در آئین افتتاحیه همایش کشوری اندیشه مطهر، کوثر فکری و جنبش دانش آموزی در اردوگاه شهدای دانش آموز بادله ساری افزود: در تربیت مطهری های آینده باید با ایجاد فضای مناسب برای رشد فرصت ها و شرکت در همایش های پژوهشی و علمی، مبارزه با غذای روح بی نشاط در مراکز آموزشی و افزایش سرانه مطالعه مشارکت کرد.

وی خاطر نشان کرد: به برخی از صفات استاد مطهری باید متوسل شد و در مسیری قدم برداشت که موضوعش مطهری باشد.

مشهدی آقایی با تاکید بر این که همایش اندیشه مطهری باید در سراسر کشور برگزار شود، اظهار داشت: متولیان این همایش باید دانش آموزان را به مطالعه کتب و انس با کتاب های استاد مطهری دعوت کنند.

وی یادآور شد: شهامت در اندیشیدن و شجاعت در عرصه فکر، توانایی نظام سازی، قدرت نقد و تشخیص درست از نادرست، داشتن اطلاعات کافی در علوم و قدرت پردازش اطلاعات از جمله صفات بارز استاد مطهری است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور یادآور شد: مطهری در راه نجات دین و عقل از دیدگاه های نادرست موجود جامعه تلاش و مجاهدت بسیار کرد و حضوری قوی در عرصه نقد سیاسی و اجتماعی زمان داشت.

رئیس سازمان ملی جوانان شاخه مازندران نیز در سخنانی اظهار داشت: همایش اندیشه مطهر در تاریخ انقلاب اسلامی ایران یک حرکت ارزشمند و جدی است که جنبش دانش آموزی را با آثار و افکار شهید مطهری آشنا می کند.

عباد اسدی افزود: شهید مطهری به واسطه دارا بودن آثار و کتب فراوان در حوزه های مختلف در تاریخ ماندگار شد.