حجت‌الاسلام عبدالحمید بنی‌فضل، فرزندآیت الله مرتضی بنی فضل، عضو مجلس خبرگان رهبری، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نتایج برخی آزمایشاتی که تا کنون از شرایط جسمانی پدرش به عمل آمده است، اظهارداشت: بنا به نظر پزشکان، روند درمان نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان در جهت بهبودی بیماری ریوی وی در حال طی شدن است و تقریبا عفونت ریه های وی مهار شده است.

فرزند آیت الله بنی‌فضل گفت: هر چندعفونت ریه های نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان برطرف شده، اما متاسفانه عفونت کلیوی وی هنوز باقی است و تیم پزشکی برای مهار این عارضه در تلاش است.

وی با اشاره به اینکه تیم پزشکی از روند رو به بهبود بیماری آیت الله بنی فضل به طور کامل رضایت دارند، تصریح کرد: با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایشات، پزشکان ازطی شدن روند رو به بهبود حال این عالم ربانی راضی هستند.

حجت الاسلام بنی فضل خاطر نشان کرد که تا کنون برخی ازنمایندگان استان در مجلس، آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به نمایندگی ازآیت الله هاشمی رفسنجانی، امام جمعه تبریز و عده ای از مسئولان و علمای حوزه های علمیه از آیت الله بنی فضل عیادت کرده اند.

آیت‌الله مرتضی بنی فضل، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری از هفتم مرداد جاری تاکنون به دلیل عارضه کلیوی و ریوی در یکی از بیمارستان های تبریز بستری است.