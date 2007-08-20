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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۸:۳۶

35 کشور جهان خودرو های ساخت ایران را استفاده می کنند

35 کشور جهان خودرو های ساخت ایران را استفاده می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنایع و معادن گفت: بیش از 35 کشور جهان از محصولات خودرو سازی ایران استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی مفیدی شب گذشته در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو افزود: تولید خودروی ایران در شش کشور جهان نشان دهنده قابلیت های خودرو سازی و صنعت خودروی کشور است .

وی اظهار داشت : سهم ایران از تولید خودروی جهان دو درصد است که این میزان باید بر اساس برنامه تولید خودرو به سه درصد افزایش یابد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته یک میلیون و 100 هزار خودرو در کشور تولید شده است و پیش بینی می شود امسال بیش نیز از یک میلیون و 300 خودرو تولید شود اما هدف خودروسازی کشور تولید دو میلیون خودرو است که این امر با قدرت دادن به چرخه تولید و توجه به نیاز مصرف کنندگان میسر خواهد شد.

مفیدی یادآور شد: برگزاری نمایشگاه بین الملی خودرو فرصت خوبی است تا تولیدکنندگان درخواست های مشتری را بدون واسطه دریافت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: سرمایه گذاری برای تولید انبوه با هدف صادرات می تواند موجب رشد و توسعه صنعت خودرو سازی کشور شود.

مفیدی عنوان کرد: برای افزایش رضایت مشتریان باید همپای افزایش کیفیت، خدمات پس از فروش نیز باید افزایش یابد .

هفتمین نمایشگاه تخصصی و پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته از 28 مرداد تا دوم شهریور ماه سال جاری از ساعت 17 تا 23 در محل نمایشگاه دائمی بین المللی مشهد دایر است. 

کد مطلب 537494

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