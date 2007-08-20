35 کشور جهان خودرو های ساخت ایران را استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی مفیدی شب گذشته در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو افزود: تولید خودروی ایران در شش کشور جهان نشان دهنده قابلیت های خودرو سازی و صنعت خودروی کشور است .

وی اظهار داشت : سهم ایران از تولید خودروی جهان دو درصد است که این میزان باید بر اساس برنامه تولید خودرو به سه درصد افزایش یابد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته یک میلیون و 100 هزار خودرو در کشور تولید شده است و پیش بینی می شود امسال بیش نیز از یک میلیون و 300 خودرو تولید شود اما هدف خودروسازی کشور تولید دو میلیون خودرو است که این امر با قدرت دادن به چرخه تولید و توجه به نیاز مصرف کنندگان میسر خواهد شد.

مفیدی یادآور شد: برگزاری نمایشگاه بین الملی خودرو فرصت خوبی است تا تولیدکنندگان درخواست های مشتری را بدون واسطه دریافت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: سرمایه گذاری برای تولید انبوه با هدف صادرات می تواند موجب رشد و توسعه صنعت خودرو سازی کشور شود.

مفیدی عنوان کرد: برای افزایش رضایت مشتریان باید همپای افزایش کیفیت، خدمات پس از فروش نیز باید افزایش یابد .

هفتمین نمایشگاه تخصصی و پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته از 28 مرداد تا دوم شهریور ماه سال جاری از ساعت 17 تا 23 در محل نمایشگاه دائمی بین المللی مشهد دایر است.