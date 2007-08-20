در نشست سالانه به نتایج خوبی در تعامل میان سفرای ایرانی با یکدیگر رسیده ایم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،‌ منوچهر متکی عصر روز گذشته در نسشت مطبوعاتی سمینار دو روزه سفرای ایرانی خارج از کشور در سالن جلسات بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، افزود: در این گردهمایی آمادگی خود را برای یک گفتمان منطقی و عدالتخواهانه در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار داده ایم.

وزیر امور خارجه با اشاره به ضرورت تقویت بنیه های سیاسی،‌ اقتصادی و بین المللی خاطر نشان کرد: چالش های محیط بین الملل چالش هایی جدی است که راهکارهای مهمی را می طلبد و در این سمینار مجموعه شرایط بین المللی چه در ساختار نظام جهانی و چه در موضوعات و تحولات منطقه ای مورد بحث و بررسی کارشناسانه قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: به اعتقاد ما نظام جاری بین المللی از فقدان عدالت رنج می برد چراکه نظام مبتنی بر یک جانبه نگری و سلطه گری یک یا چند قدرت بزرگ در مناسبت جهانی کارآیی ندارد.

متکی نگاه جدید دولت نهم را در حوزه وزارت خارجه نگاه بیرون به فرصت های اقتصادی در سراسر جهان و بازارهای بین المللی دانست و یادآور شد: حجم صادرات غیر نفتی با افزایش چشم گیری در این دولت روبرو بوده است همچنین سرمایه گذاری های داخل کشور نیز یک جهش چشمگیر داشته است.

وی از جمع بندی مسائل اقتصادی در رویکرد جدیدی در وزارت امور خارجه خبر داد و تصریح کرد: از سمینار گذشته که اسفند ماه سال 84 برگزار شد ‌تا این سمینار، شاهد روند رو به رشدی در خصوص مسائل اقتصادی بوده ایم.

متکی ادامه داد: ‌سفارتخانه های ما امروز به صورت فعال مذاکرات اقتصادی با حوزه های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف را برای ظرفیت سازی بخش های تجارت، ‌بازرگانی،‌ خدمات فنی و مهندسی، ‌اجرای پروژه ها در کشورهای دیگر و جذب سرمایه گذاری های متقابل و مشترک در دستور کار خود دارند.

وی با اشاره به ایجاد فرصت های مناسب در حوزه ایرانیان خارج از کشور، یادآور شد: در این زمینه نگاه سازنده ای را برای ایجاد و افزایش تعاملات متقابل میان کشورها داریم چرا که نخبگان،‌ بازرگانان،‌ تاجران، دانشجویان و دیگر افراد ایرانی مقیم خارج از کشور سرمایه های مهر و محبت این سزرمین در سراسر جهان هستند.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: ‌سفرای ما بعد از این سمینار دو روزه با عزمی جزم، ایمانی راسخ و مبتنی بر خودباوری به کشورهای محل اقامت خود بازمی گردند تا در حوزه بین الملل به دفاع از حقوق، ‌مبانی و اصول نظام بپردازند.