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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۶

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برنامه رقابتها اعلام شد

برنامه رقابتها اعلام شد

هشتمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا روز جمعه با برگزاری رقابتهای کاتا و کومیته انفرادی در مالزی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، هشتمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا با انجام مسابقات کاتای انفرادی دختران و پسران و کومیته انفرادی وزن 48 کیلوگرم بانوان و اوزان 55-، 80- و 80+ کیلوگرم مردان آغاز خواهد شد که محسن اشرفی در کاتای انفرادی و حبیب حاتمی، مازیارالهامی و علی اسدی درقالب تیم ملی ایران به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

در دومین روز این پیکارها شنبه سوم شهریورماه رقابتهای  کاتای تیمی پسران و دختران و کومیته انفرادی  اوزان 53- ،60- و60+ کومیته انفرادی دختران به همراه 60- ، 65- ، 70- و 75- کیلوگرم مردان برگزار می شود که علاوره بر تیم کاتا حسین روحانی، محمود کرک آبادی، منصورحسن بیگی، نادرجودت و جاسم ویشگاهی مسابقات خود را برگزار خواهند کرد.

فردا سه شنبه سمینار( شی تی کاتا) گوجوریو، وادوریو، شیتوریو و شوتو کان برگزار می شود. روز چهارشنبه نیزسمینار داوری(کاتا) و آزمون تئوری و عملی و جلسه هیئت رئیسه آسیا صورت خواهد گرفت.

همچنین پنجشنبه هفته جاری سمینار داوری (کومیته) و آزمون تئوری و عملی و همچنین کنگره کشورهای عضو و انتخابات هیئت رئیسه آسیا صورت خواهد گرفت که علیرضا سمندر، رئیس فدراسیون ایران و مردانی، رئیس کومیته داوران از نامزدهای عضویت در هیئت رئیسه و کمیته داوران آسیا هستند.
در همین روز جلسه سرپرستان و مربیان و قرعه کشی تیم ها نیز انجام خواهد شد.

کد مطلب 537507

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