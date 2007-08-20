برنامه رقابتها اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، هشتمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا با انجام مسابقات کاتای انفرادی دختران و پسران و کومیته انفرادی وزن 48 کیلوگرم بانوان و اوزان 55-، 80- و 80+ کیلوگرم مردان آغاز خواهد شد که محسن اشرفی در کاتای انفرادی و حبیب حاتمی، مازیارالهامی و علی اسدی درقالب تیم ملی ایران به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

در دومین روز این پیکارها شنبه سوم شهریورماه رقابتهای کاتای تیمی پسران و دختران و کومیته انفرادی اوزان 53- ،60- و60+ کومیته انفرادی دختران به همراه 60- ، 65- ، 70- و 75- کیلوگرم مردان برگزار می شود که علاوره بر تیم کاتا حسین روحانی، محمود کرک آبادی، منصورحسن بیگی، نادرجودت و جاسم ویشگاهی مسابقات خود را برگزار خواهند کرد.

فردا سه شنبه سمینار( شی تی کاتا) گوجوریو، وادوریو، شیتوریو و شوتو کان برگزار می شود. روز چهارشنبه نیزسمینار داوری(کاتا) و آزمون تئوری و عملی و جلسه هیئت رئیسه آسیا صورت خواهد گرفت.

همچنین پنجشنبه هفته جاری سمینار داوری (کومیته) و آزمون تئوری و عملی و همچنین کنگره کشورهای عضو و انتخابات هیئت رئیسه آسیا صورت خواهد گرفت که علیرضا سمندر، رئیس فدراسیون ایران و مردانی، رئیس کومیته داوران از نامزدهای عضویت در هیئت رئیسه و کمیته داوران آسیا هستند.

در همین روز جلسه سرپرستان و مربیان و قرعه کشی تیم ها نیز انجام خواهد شد.