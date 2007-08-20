وزارت خارجه در خصوص بازی های تبلیغاتی و رسانه ای غرب موضع گیری نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،‌ منوچهر متکی عصر روز گذشته در نشست مطبوعاتی که در سالن کنفرانس بنیاد پژوشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، افزود: ‌وزارت امور خارجه و دولت در خصوص مواضع رسمی کشورها اظهار نظر نمی کنند و حرف های مطرح شده تنها بازی های تبلیغاتی و رسانه ای غرب برای مشوش ساختن اذهان جهانی است.

وزیر امور خارجه ادامه داد: این حرف ها از نظر ما اهمیتی ندارد بنابراین تا زمانی که چنین مطالبی از سوی مسئولان رسمی کشورها بیان نشود،‌ موضع گیری نمی کینم.

وی با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و امریکا در خصوص تحولات عراق و عکس العمل عربستان مبنی بر کاهش ضریب امنیت در عراق خاطر نشان کرد: بعضی از مقامات امریکایی از حضور منفی برخی کشورها در عراق سخن می گویند و در این مورد هم خود آن کشورها هستند که باید پاسخ بگویند.

متکی بیان داشت: ‌ایران در خصوص عراق از یک سیاست منطقی و اصولی پیروی کرده است و می کند و این سیاست مبتنی بر حمایت از دولت سازی و توسعه سیاسی و کمک به آرامش و امنیت در عراق است چرا که ما معتقدیم امنیت عراق بر امنیت منطقه و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تاثیر گذار است.

وی با اشاره به این که در موضوع مذاکرات با امریکا پیام هایی برای دیگر وزرای امور خارجه در سایر کشورها ارسال شده است، یادآور شد: در این پیام ها سعی کردیم نگاهمان را در چاچوب قوانین و مواضع خود از مذاکرات اخیر برای آنان تشریح کنیم تا بحث عراق از یک سیاست روشن و به دور از ابهام پیروی کند.