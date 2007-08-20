آموزش گوهر شناسی به دانشگاه جامع علمی و کاربردی راه می یابد

حسن جافر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: این صنعت به لحاظ این که در آینده نزدیک می تواند در ایران اشتغال زایی کند و کارآموزان آموزش دیده می توانند پس از اتمام دوره آموزش با هزینه اندک و کم یک کارگاه کوچک ایجاد و فعالیت کنند، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: یکی از برنامه های موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن آموزش جواهر سازی و گوهر شناسی است که بیشتر علاقه مندان به فراگیری این علم را خواهران جوان تشکیل می دهند و ویژگی مهم و جالب دوره های آموزشی آن است که در این دوره ها سن و مدرک تحصیلی ملاک نیست.

این مسئول با اشاره به این که در تهران، خراسان رضوی و اصفهان آموزش جواهر سازی و گوهر شناسی در حال انجام است بیان داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته از ترم آینده این رشته در دانشگاه های جامع علمی و کاربردی نیز گنجانده خواهد شد و دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران نیز به عنوان نخسین مرکز پذیرای دانشجویان این رشته است.

جافر یادآور شد: دوره های آموزشی گوهرشناسی در هفت دوره آموزش داده می شود که پس از فراگیری و آموزش، گواهی نامه داخلی صادر خواهد شد و در صورت نیاز و درخواست متقاضیان این موسسه می تواند گواهینامه بین المللی تایلند را نیز در کشور ایران کسب کند.