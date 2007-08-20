دبیرکل سابق نهاد کتابخانه ها: نمی دانم چرا برکنار شدم / اعمال فشاری بر نهاد کتابخانه ها نبود

ملک احمدی که بعد از برکناری اش از سمت دبیرکلی نهاد کتابخانه های عمومی از انجام هر گونه مصاحبه با رسانه های گروهی سر باز می زد، دو هفته بعد از صدور این حکم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل برکناری اش گفت: من نمی دانم دلایل این حکم چه بود و چون هیچ صحبتی هم در این خصوص با من نشد نمی توانم اظهار نظری در این مورد بکنم. فکر می کنم کسی که این تصمیم را گرفته و این حکم را صادر کرده است باید دلیل این کار را بگوید. به هر حال من هیچ موردی به ذهنم نمی آید که نشان دهد ما در مجموعه نهاد مشکل خاصی داشتیم و یا دچار بی برنامگی بودیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شخصاً پیگیر دلایل برکناری اش بوده است یا نه؟ افزود: بعد از صدور حکم، من پیگیر دلیل آن نشدم چون فکر می کنم تا زمانی که در سمت دبیر کلی نهاد مسئولیت داشتم، کارم را تا آنجا که می توانستم انجام دادم و تا جایی که به من و همکارانم مربوط می شود آنها قضاوت مثبتی از دوره مسئولیت من دارند و این برای من کافی است.

دبیرکل سابق نهاد در این باره افزود: اساساً ما در نهاد دچار مشکل خاصی که منجر به صدور این حکم شود نبودیم. حداقل تا الان هیچ مورد مشخصی به عنوان دلیل برای برکناری من ارائه نشده است. در هر صورت اگر این سلب مسئولیت بر اساس ضابطه مشخصی صورت گرفته، جای خوشحالی است اما اگر بدون ضابطه بوده باید کسی که این تصمیم را گرفته پاسخگوی آن باشد.

محمدحسین ملک احمدی با رد هر گونه تقابل میان نهاد کتابخانه ها و وزارت ارشاد در برخی سیاست های کلی در حوزه کتابخانه ها، گفت: هیچ موردی که بر این احتمال صحه بگذارد وجود نداشت و اعمال فشاری هم از جانب ارشاد به ما نمی شد. تنها در یکی دو مورد برخی موازی کاری ها وجود داشت که بلافاصله پیگیری و برطرف شد؛ یکی بحث جمع آوری کتاب در یکی از استان ها بود که ما همان وقت هم گفتیم که این اتفاق نباید می افتاد و در واقع تصمیمی بود که شورای دیگری غیر از مجموعه نهاد کتابخانه ها آن را اتخاذ کرد و در حد اختیاراتش هم نبود و اتفاقا وزارت ارشاد هم با این کار مخالف بود.

وی افزود: مورد دیگر به اخبار ممنوع الورود شدن برخی نشریات به کتابخانه ها مربوط می شد که امسال کمیته انتخاب نشریات نهاد در کارش تغییر رویه ای داد که من هم موافق آن بودم؛ چون بر اساس رویه جدید انتخاب نشریات به مدیران استانی امور کتابخانه ها و کتابداران ما در نقاط مختلف کشور واگذار می شد تا خودشان با توجه به نیاز مخاطبان شان، نشریات را انتخاب کنند. به هر حال این اقدامات به معنی این نیست که از جایی اعمال فشاری بر آن کمیته یا نهاد بوده باشد.

دبیرکل سابق نهاد کتابخانه های عمومی کشور با مثبت ارزیابی کردن کارنامه چهار ساله خود در این نهاد گفت: ما در این مدت تلاش های زیادی کردیم تا قانون جدید نهاد را پیاده کنیم. انجمن های استانی کتابخانه های عمومی با حضور استانداران برگزار می شد که این گونه جلسات پیامدهای مثبت زیادی بریا کتابخانه ها داشت. همچنین توانستیم نیروهای کتابدار غیر رسمی مان را ساماندهی کنیم. دیگر اینکه موضوع مهم تجهیز کتابخانه های عمومی به فناوری جامع اطلاعات را هم پیگیری کردیم.

ملک احمدی گفت: با این گونه کارها حرکت هایی را به سمت نظام مند کردن و یکسان سازی کتابخانه های عمومی انجام دادیم. البته برخی از این فعالیت ها در آینده نتیجه می دهد و اگر من چند سال دیگر در این سمت بودم، حداقل از این بابت مطمئنم که دچار روزمرگی نمی شدم و آنها را پیگیری می کردم. به هر حال معتقدم این حرکت ها باید در دوره مسئول جدید نیز ادامه پیدا کند.

به گزارش مهر، 16 مرداد ماه امسال وزیر ارشاد طی حکمی ملک احمدی را از دبیرکلی نهاد کتابخانه های عمومی برکنار و منصور واعظی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور را - با حفظ سمت - به جای وی منصوب کرد.