70 میلیارد ریال برای ایمن سازی جاده های مازندران هزینه شد

عبدالحسین بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: راه ها به عنوان شریان حیاتی نقش مهمی را در توسعه کشور دارا هستند و بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، حمل و نقل جاده ای نزدیک به 90 درصد از حجم جابجایی کالا و مسافر را با ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی و درصد درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: این اداره کل در راستای وظایف اساسی خود مبنی بر ایمن سازی راه های مواصلاتی در سال جاری اقدامات گسترده ای در دست اقدام دارد.

بیگدلی خاطرنشان کرد: خط کشی گرم به طول 906 کیلومتر در محورهای چالوس، رامسر، آمل، بابل و محورهای اصلی، خط کشی سرد در محورهای فرعی و روستایی به طول سه هزار و 513 کیلومتر، تهیه و نصب علائم ایمنی راه به تعداد 124هزار و 250 عدد در محورهای اصلی و فرعی استان، بخشی از اقدامات ایمنی اداره کل در سال جاری است.

این مسئول با اشاره به تهیه و اجرای گاردیل به طول 120 کیلومتر در محورهای محمودآباد، سرخرود، ساری، سمنان، کیاسر و محورهای مواصلاتی استان یادآور شد: برای اجرای جدا کننده با حفاظ کابلی به طول شش کیلومتر در محور هراز و خرید و نصب چشم گربه ای، قرارداد منعقد شد.

وی ایجاد شبکه حمل و نقل سریع و آسان، ایمن سازی راه های استان و کاهش سوانح جاده ای را از مهم ترین اهداف این اداره کل برشمرد و بیان داشت: با اجرای ایمن سازی و رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان، شاهد کاهش تصادفات رانندگی و تلفات جاده ای خواهیم بود.