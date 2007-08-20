پایگاه های نظامی بوشهر باید هزینه خدمات شهری را پرداخت کنند

مسعود شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اکنون بخش عمده ای از شبه جزیره بوشهر در اختیار نیروهای نظامی است که گاهی تعامل خوبی با مدیریت شهری ندارند و حتی هزینه آب بهای خود را پرداخت نمی کنند که این موضوع مشکلاتی را برای اداره شهر به وجود آورده است.

وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت مینی بر واگذاری 130 هکتار از اراضی پایگاه دوم دریایی بوشهر به مسکن و شهرسازی، ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی مدون و پیگیری سریع تر، شاهد واگذاری این زمین ها به انبوه سازان معتبر برای احداث مسکن باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بوشهر خاطرنشان کرد: هیچ گاه نقش فعال و سازنده نیروهای نظامی در جریان هشت سال دفاع مقدس و حراست از خاک کشور را نمی توان نادیده گرفت، اما انتظار می رود پایگاه های نظامی در بوشهر که بخش عمده ای از زمین های شبه جزیره بوشهر را به خود اختصاص داده اند تعامل بهتری با مدیریت شهری داشته باشند و هزینه خدمات دریافتی از شهر را پرداخت کنند.