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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۰۲

اولمرت از همکاری مصر در مهاجرت آفریقایی ها به فلسطین اشغالی تقدیر کرد

اولمرت از همکاری مصر در مهاجرت آفریقایی ها به فلسطین اشغالی تقدیر کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تماس تلفنی با رئیس جمهوری مصر از قاهره به سبب همکاری در زمینه مهاجرت آفریقایی ها به فلسطین اشغالی از طریق مرزهای مصر قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود اولمرت در تماس تلفنی با حسنی مبارک، وی را در جریان مذاکرات خویش و ابومازن قرار داد. بررسی راههای به جریان انداختن روند صلح از دیگر موضوعات مورد بحث در این گفتگو بود.

اولمرت در این گفتگو بر تصمیم اسرائیل مبنی بر مهاجرت غیر قانونی آفریقایی ها به ویژه سودانی ها که از طریق مرزهای مصر وارد فلسطین اشغالی می شوند، تاکید کرد.

یک مقام مسئول در دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز در این رابطه اظهار داشت : روز شنبه 50 سودانی از طریق مرزهای مصر وارد اسرائیل ( مناطق اشغالی 1948) شدند.

این مهاجرت با موافقت مسئولان مصری انجام می شود. اولمرت در این گفتگوی تلفنی از موافقت و همکاری مصر در این زمینه تشکر کرد.

طول مرزهای مشترک مصر و مناطق اشغالی 1948 موسوم به اسرائیل،250 کیلومتر است که از جنوب نوارغزه آغاز و تا بندر ایلات امتداد دارد. 

کد مطلب 537572

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