/فوتبال زیر 17 سال جهان/ جامی برای آمریکا و آفریقا

مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 17 سال جهان را می توان محلی برای درخشش تیم های قاره آمریکا و آفریقا دانست، جائیکه آنها از یازده دور قهرمانی 8 عنوان بین این دو قاره تقسیم شده است.