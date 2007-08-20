جامی برای آمریکا و آفریقا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 17 سال جهان که در حال حاضر در کره جنوبی مرحله مقدماتی خود را پشت سر می گذارد تاکنون یازده بار برگزار شده است. در این بین سهم تیم های آمریکایی چهار قهرمانی بوده است.
آفریقایی ها نیز تاکنون چهار بار جام قهرمانی را بالای سر برده اند. سهم کشورهای اروپایی از این جام دو قهرمانی بوده است و یکبار نیز قاره آسیا توسط عربستان قهرمانی رسیده است. عربستان یکبار در سال 1989 با غلبه بر اسکاتلند در دیدار نهایی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
اولین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 17 سال جهان در سال 1985 به میزبانی چین برگزار شد . در این دوره نیجریه با شکست 2 برصفر آلمان عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.
این مسابقات هر دو سال یکبار برگزار می شود که آخرین دوره آن سال 2005 در پرو برگزار شد. در این دوره مکزیک در دیدار نهایی بر برزیل چیره شد و برای نخستین بار قهرمانی مسابقات زیر 17 سال جهان شد.
تیم های اروپایی دوبار در سال های 1987 و 2001 قهرمان این رقابت ها شده اند. شوروی سابق نخستین تیم اروپایی بود که بر جام قهرمانی بوسه زد و فرانسه نیز در سال 2001 به کسب این عنوان نائل آمد.
رده بندی تیم ها براساس قهرمانی در مسابقات زیر 17 سال جهان به شرح زیر است:
3 قهرمانی
برزیل (2003 و1999، 1997)
2 قهرمانی
غنا (1991و1995) و نیجریه (1993و1985)
یک قهرمانی
مکزیک (2005)، فرانسه (2001)، عربستان (1989) و شوروی سابق (1987)
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