خدمت به مردم رسالتی بزرگ/ رفتار مسئولان برای رضای خدا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سه شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه خدمت به مردم رسالت بزرگ برای همه مسئولان است چرا که در دین مبین اسلام تاکید ویژه ای به خدمت به خلق شده است، گفت: مسئولان ما باید تلاش کنند که رفتارشان برای رضای خدا باشد.

وی با بیان اینکه عبادت مهم است اما خداوند از بندگان خود عبودیت می‌خواهد، افزود: عبودیت خداوند آن است که گفتار، رفتار و اعمالمان برای خدا باشد چرا که اصل او است و اگر رفتارمان برای خدا باشد می‌توانیم بهترین کارها را صورت دهیم.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه فرصت زندگی کوتاه است و لذا باید آن را برای خدمت به خلق قدر دانست، تاکید کرد: ما به دنیا آمده ایم تا به درجه بندگی برسیم.

مطیعی با بیان اینکه خدمت به بندگان خدا و گره گشایی از مردم وظیفه دولتمردان است، ابراز کرد: امروز مردم با دشواری‌هایی روبرو هستند که کمک برای باز کردن گره از زندگی مردم در زمره مهمترین و بهترین معروفات محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعتبارات سفر ریاست جمهور، کرونا، اختصاص اعتبارات، رونق تولید و بانک‌ها از جمله مهمترین موضوعات مطروحه در این نشست بود.