به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته The Daily Journal ایمیلی به به این مضمون دریافت کرد: "27 آگوست امسال پدیده اسطوره ای ماه - مریخ تکرار می شود."

براساس این ایمیل 27 آگوست (5 شهریور) به دلیل نزدیکی بیش از حد مدارهای مریخ و زمین به هم، سیاره سرخ درحدی درخشان دیده می شود که به نظر می رسد دو ماه در آسمان وجود دارد.

اما در حقیقت در روزهای اخیر بسیاری از سایت های علمی به نقل از دانشمندان ناسا این خبر را تکذیب کردند و اظهار داشتند که وقوع چنین پدیده ای در یک دوره کوتاه امکانپذیر نیست.

در اصل این خبر جعلی ریشه در پدیده ای حقیقی دارد که در 27 آگوست سال 2003 اتفاق افتاد. در سال 2003 زمین بی نهایت به مریخ نزدیک شد و در مدت این رویارویی فاصله این دو سیاره منظومه شمسی به حدود 35 میلیون مایل رسید به طوری که نور مریخ در حد نور ماه درخشان شد.

مدار مریخ به دور خورشید در حدود 50 درصد بزرگتر از مدار زمین به دور خورشید است. بنابراین در بیشتر مواقع مریخ در نقطه مقابل زمین قرار دارد.

در حقیقت دوره تقابل مریخ با زمین 780 روز به طول می انجامد که تقریبا برابر با دو سال و دو ماه است. به این دوره در اصطلاح دوره هلالی مریخ می گویند.

مریخ می تواند در حالت های مختلف تقابل با زمین قرار گیرد به طوری که در 27 آگوست 2003 این فاصله تقابل که به کمترین میزان خود رسید، 35 میلیون مایل بود. در نوامبر 2005 این فاصله به 43 میلیون مایل رسید.

براساس گزارش لس آنجلس تایمز، این تقابل در کریسمس امسال به 55 میلیون مایل خواهد رسید. متوسط فاصله میان زمین و خورشید 93 میلیون مایل در حدود 150 میلیون کیلومتر است. بنابراین رویت دوماه در 5 شهریور آینده یک فریب اینترنتی است.