خراسان شمالی میزبان دور برگشت مسابقات بدمینتون لیگ یک خواهد بود

برات وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بناست مسابقات لیگ دسته یک بدمینتون کشور در دور برگشت به میزبانی بجنورد برگزار شود.

رئیس هیأت بدمینتون خراسان شمالی گفت: ۲۵ و ۲۶ آذر این رقابت‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: تیم پارس صنعت خراسان شمالی به همراه تیمی از قائم شهر و تهران در یک گروه قرار دارند.

وثوقی تصریح کرد: دور رفت این مسابقات در ساری برگزار شد که تیم خراسان شمالی در جایگاه دوم قرار گرفت و امیدواریم با کسب ۲ برد دیگر به جمع ۴ تیم برتر صعود کنیم.

رئیس هیأت بدمینتون خراسان شمالی با اشاره به بازی بازیکنان بومی و از رده سنی جوانان در این تیم، گفت: در این دوره از مسابقات توانستیم اسپانسر جذب کنیم که باعث آرامش بازیکنان و کادر فنی شده است.

وی افزود: در نیمه دوم سال جاری سعی شده برنامه‌های خاصی برای این رشته داشته باشیم تا بازیکنان بیشتر در میادین حاضر شوند.

وثوقی در انتها مسابقات دختران، مسابقات دهه فجر، لیگ داخلی خراسان شمالی، کارگاه آموزشی و مسابقات انتخابی شهرستان‌ها را از جمله برنامه‌های هیأت بدمینتون تا پایان سال جاری عنوان کرد.