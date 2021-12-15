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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۷:۵۲

نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان:

نیروهای جوان و فاضل اهل سنت در عرصه‌های مدیریتی به‌کارگیری شوند

نیروهای جوان و فاضل اهل سنت در عرصه‌های مدیریتی به‌کارگیری شوند

زاهدان - نماینده ولی فقیه در سیستان‌ و بلوچستان گفت: نیروهای جوان، فاضل، خوش نفس و توانمند از میان علمای اهل سنت شناسایی و جهت به کارگیری در عرصه‌های مختلف مدیریتی معرفی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در نشست با مولوی ولی‌الله جنگی‌زهی مشاور استاندار سیستان و بلوچستان در امور روحانیت اهل سنت اظهار داشت: کار شما در مسئولیت جدید نیازمند جدیت است و باید با نشاط، انگیزه و نیروی جوانی آن را دنبال کنید.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان افزود: درگیری و اختلاف در میان گروه‌های مختلف زیبنده جامعه اسلامی نیست و باید در جایگاه کنونی در جهت رفع این کمبودها تلاش کنید.

وی گفت: باید با مشورت به دنبال ارائه راهکار باشید و نیروهایی جوان، فاضل، خوش نفس و توانمند از میان علمای اهل سنت را شناسایی و به دستگاه‌های مختلف معرفی کنید تا بکارگیری و به مرور زمان شناخته شوند.

آیت‌الله محامی ادامه داد: این کار از چندین جهت حائز اهمیت است ابتدا شکوفایی استعداد افراد و سپس خدمت آن‌ها به جامعه و نظام اسلامی که سبب تعمیق پیوند مردم با نظام خواهد شد.

وی تصریح کرد: شناسایی و معرفی نیروهای شایسته و مستعد از میان اهل سنت در عرصه‌های مختلف کار ویژه شماست و باید عملکرد خود در این خصوص را گزارش دهید.

کد مطلب 5375856

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