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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۸:۲۷

استاندار ایلام:

سرانه جذب اعتبارات در استان ایلام ۳ برابر میانگین کشوری است

سرانه جذب اعتبارات در استان ایلام ۳ برابر میانگین کشوری است

ایلام- استاندار ایلام با اشاره به اینکه سرانه جذب اعتبارات در استان ایلام سه برابر میانگین کشوری است، گفت: ایلام از نظر جذب اعتبارات از ۱۱ استان برخوردار بهتر عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بهرام نیا در نشست با مدیران سازمان برنامه و بودجه استان در محل استانداری ایلام از افزایش اعتبارات استان نسبت به میانگین کشوری در حوزه‌های عمرانی، ردیف اربعین و سرانه اعتبارات نسبت به میانگین کشوری خبر داد.

استاندار ایلام با اشاره به سفری که یک روز قبل از رفتن بودجه به دولت با حضور رئیس سازمان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان در سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفت، گفت: این سفر که یک روز قبل از رفتن بودجه ۱۴۰۱ به دولت صورت گرفت بسیاری از اعتبارات طرح‌های عمرانی استان افزایش یافت و اعتبارات اربعین نیز ۳۰ درصد ارتقا پیدا کرد و دیگر ردیف‌های بودجه هم رشد خوبی داشتند.

وی با اشاره به این که بحث بودجه در استان‌ها به صورت درآمد و هزینه شده است و باید برای هزینه‌های استان منابع درآمدی تعریف کنیم، افزود: رشد اقتصادی که برای استان در نظر گرفته شده معادل ۶.۹ درصد است.

بهرام نیا تصریح کرد: بیشترین رشد اقتصادی که در استان در نظر گرفته شده است متعلق به در منابع نفتی است و باید طرح و برنامه‌ی مشخصی برای رشد اقتصادی داشته باشیم و تا به رشد ۶.۹ درصد برسیم و باید در این زمینه اقدامات و طرح‌های رسیدن به این میزان رشد اقتصادی را در استان تدوین کنیم.

وی با تأکید بر این که بودجه ۱۴۰۱ در استان‌ها به صورت درآمد و هزینه خواهد بود، تصریح کرد: برنامه دستگاه‌های اجرایی استان باید با رویکرد افزایش بهره وری و افزایش تولید و بحث صادرات سال ۱۴۰۱ تدوین شود و باید بر مبنای آمایش سرزمینی و برنامه رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ طرح‌ها و اقدامات لازم صورت گیرد.

وی به جایگزینی صندوق پیشرفت و عدالت با صندوق مهر امید اشاره کرد و افزود: استان‌ها از محل درآمدهای خود در این صندوق سرمایه گذاری می‌کنند و در استان نیز اعتباری معادل ۲ هزار میلیارد تومان برای صندوق در نظر گرفته شده است که به کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه تولید و تسهیلات تولید و اشتغال زایی اختصاص خواهد یافت و همچون صندوق توسعه‌ی ملی در استان‌ها عمل خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی اخباری مبنی بر رتبه دریافت اعتبارات استان انتشار یافته است، تأکید کرد: استان ایلام از نظر جذب اعتبارات در رتبه ۲۰ کشور است که از ۱۱ استان برخوردار کشور میزان جذب اعتبارات بیشتری را داشته و همچنین از نظر سرانه اعتبارات نسبت به جمعیت سه برابر میانگین سرانه کشور را داراست که از میزان بسیار مناسبی برخوردار است.

کد مطلب 5375878

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