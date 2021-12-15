آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پژوهش به اهمیت جهت گیری های فعالیت های پژوهشی تاکید کرد و گفت: حس کنجکاوی و جستجو برای کشف حقائق، از نعمتهای بزرگ خداوند است که درون انسانها نهاده شده است. هر شخصی برای کشف مجهولات، جستجو و تحقیق میکند و در پی پاسخ مناسب برای آن میباشد.

وی افزود: دانشمندان علوم مختلف نیز برای حل مسائل پیچیده به تحقیق و پژوهش میپردازند تا با یافتن پاسخهای مناسب برای سؤالات خود، مشکلات علمی خود را حل کرده و مسیر پیشرفت علم را هموار سازند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تبیین کرد: دین مقدس اسلام نیز بر کار پژوهش و تحقیق، تشویق کرده و مردم را نسبت به آن سوق داده است. در روایتی از امیر المؤمنین (ع) میخوانیم «لا عمل کالتحقیق» (غرر الحکم، ص ۷۶۸)؛ یعنی هیچ کاری مثل تحقیق و حقیقت جویی با ارزش نیست. اینکه انسان دنبال حقیقت باشد بسیار ارزشمند است.

اهمیت تحقیق و پژوهش از لسان پیامبراکرم(ص)

آیت الله فقیهی با تاکید بر اینکه کار علمی محققان و پژوهشگران بسیار ارزشمند است و با انتشار نتایج آن میتوان نسلهای بعدی را نیز بهره مند ساخت، گفت: در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که میفرمایند: «الْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَقَةً وَاحِدَةً عَلَیْهَا عِلْمٌ تَکُونُ تِلْکَ الْوَرَقَةُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ سِتْراً فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِکُلِّ حَرْفٍ مَکْتُوبٍ عَلَیْهَا مَدِینَةً أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْیَا سَبْعَ مَرَّات‏» (بحار الانوار، ج۱، ص۱۹۸)؛ یعنی اگر مؤمنی یک برگه از خودش علمی به جای بگذارد و از دنیا برود، در روز قیامت همان برگه حائلی بین او و آتش جهنم خواهد بود و او را از عذاب حفظ میکند و خداوند متعال در برابر هر حرفی که در آن برگه نوشته شده، شهری به او عطا میکند که وسعتش هفت برابر دنیا است.

وی افزود: ثواب عظیمی که در این روایت بیان شده است، گویای ارزش بالای کار محقق و پژوهشگر است که لازم است پژوهشگران بابت این نعمت، خدای متعال را شکر کنند و سایرین نیز سعی کنند به این درجه برسند.

فعالیت های پژوهشی باید ناظر بر نیاز جامعه باشد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: البته نکته قابل توجه این است که باید سعی کنیم پژوهش های ما ناظر به نیاز مردم و جامعه باشد و این طور نباشد که صِرفا به دنبال یافتن کشف مجهول باشیم و آن مجهول دردی دوا نکند. در روایتی امام صادق علیه السلام در بیان زکات اعضای مختلف بدن میفرمایند: «وَ زَکَاةُ الْیَدِ الْبَذْلُ وَ الْعَطَاءُ وَ السَّخَاءُ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْکَ بِهِ وَ تَحْرِیکُهَا بِکِتْبَةِ الْعُلُومِ وَ مَنَافِعَ یَنْتَفِعُ‏ بِهَا الْمُسْلِمُونَ‏ فِی طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَی‏» (بحار الانوار، ج۹۳، ص۷)؛ یعنی زکات دست این است که به وسیله آن از نعمتهایی که خداوند داده، بذل و بخشش کنی و همچنین از دست خود در راه نوشتن علوم استفاده کنی و در راه اموری که مسلمانان در راستای اطاعت الهی از آن بهره ببرند، استفاده کنی.

آیت الله فقیهی ادامه داد: همان طور که از این حدیث قابل استفاده است باید سعی کنیم کار تحقیق و پژوهش به دنبال گشودن گره ای از کار مردم باشد و باعث شود مردم در راستای اطاعت الهی از آن استفاده کنند. در نتیجه بهتر است پژوهشگران عزیز با در نظر گرفتن نیازهای مردم و جامعه اسلامی، سراغ مسائلی بروند که حل آنها به نظام اسلامی کمک میکند و باعث گشایش در کار مردم میشود. حتی گاهی این خدمات آنان خدمت به نسلهای بعدی نیز میباشد و مانند صدقه جاریه ای خواهد بود که باعث رسیدن ثواب به انسان حتی بعد از مرگ میشود.

وی با استناد به کلام رهبر معظم انقلاب، گفت: مقام معظم رهبری نیز روی این نکته تأکید دارند و هدف از پژوهش را دو چیز میدانند: یکی رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری، دوم حل مسائل کنونی و آینده کشور. ضمن تبریک هفته پژوهش به تمامی پژوهشگران و محققین عزیز، امیدواریم سمت و سوی تلاشهای علمی خود را به سمت نیازهای نظام اسلامی برده و به کمک مسئولین محترم کشور بیایند تا با این کار به ثواب عظیم خدمت به مردم دست یابند و همه با هم در راستای سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ناامید کردن دشمنان انقلاب، سهیم باشند.