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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۸

آیت الله فقیهی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

فعالیت های پژوهشی باید ناظر بر نیاز جامعه باشد

فعالیت های پژوهشی باید ناظر بر نیاز جامعه باشد

آیت الله فقیهی گفت:اسلام مردم را به پژوهش و تحقیق، تشویق کرده و در روایت است هیچ کاری مثل تحقیق و حقیقت جویی با ارزش نیست. اینکه انسان دنبال حقیقت باشد بسیار ارزشمند است.

آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پژوهش به اهمیت جهت گیری های فعالیت های پژوهشی تاکید کرد و گفت: حس کنجکاوی و جستجو برای کشف حقائق، از نعمتهای بزرگ خداوند است که درون انسانها نهاده شده است. هر شخصی برای کشف مجهولات، جستجو و تحقیق میکند و در پی پاسخ مناسب برای آن میباشد.

وی افزود: دانشمندان علوم مختلف نیز برای حل مسائل پیچیده به تحقیق و پژوهش میپردازند تا با یافتن پاسخهای مناسب برای سؤالات خود، مشکلات علمی خود را حل کرده و مسیر پیشرفت علم را هموار سازند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تبیین کرد: دین مقدس اسلام نیز بر کار پژوهش و تحقیق، تشویق کرده و مردم را نسبت به آن سوق داده است. در روایتی از امیر المؤمنین (ع) میخوانیم «لا عمل کالتحقیق» (غرر الحکم، ص ۷۶۸)؛ یعنی هیچ کاری مثل تحقیق و حقیقت جویی با ارزش نیست. اینکه انسان دنبال حقیقت باشد بسیار ارزشمند است.

اهمیت تحقیق و پژوهش از لسان پیامبراکرم(ص)

آیت الله فقیهی با تاکید بر اینکه کار علمی محققان و پژوهشگران بسیار ارزشمند است و با انتشار نتایج آن میتوان نسلهای بعدی را نیز بهره مند ساخت، گفت: در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که میفرمایند: «الْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَقَةً وَاحِدَةً عَلَیْهَا عِلْمٌ تَکُونُ تِلْکَ الْوَرَقَةُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ سِتْراً فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِکُلِّ حَرْفٍ مَکْتُوبٍ عَلَیْهَا مَدِینَةً أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْیَا سَبْعَ مَرَّات‏» (بحار الانوار، ج۱، ص۱۹۸)؛ یعنی اگر مؤمنی یک برگه از خودش علمی به جای بگذارد و از دنیا برود، در روز قیامت همان برگه حائلی بین او و آتش جهنم خواهد بود و او را از عذاب حفظ میکند و خداوند متعال در برابر هر حرفی که در آن برگه نوشته شده، شهری به او عطا میکند که وسعتش هفت برابر دنیا است.

وی افزود: ثواب عظیمی که در این روایت بیان شده است، گویای ارزش بالای کار محقق و پژوهشگر است که لازم است پژوهشگران بابت این نعمت، خدای متعال را شکر کنند و سایرین نیز سعی کنند به این درجه برسند.

فعالیت های پژوهشی باید ناظر بر نیاز جامعه باشد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: البته نکته قابل توجه این است که باید سعی کنیم پژوهش های ما ناظر به نیاز مردم و جامعه باشد و این طور نباشد که صِرفا به دنبال یافتن کشف مجهول باشیم و آن مجهول دردی دوا نکند. در روایتی امام صادق علیه السلام در بیان زکات اعضای مختلف بدن میفرمایند: «وَ زَکَاةُ الْیَدِ الْبَذْلُ وَ الْعَطَاءُ وَ السَّخَاءُ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْکَ بِهِ وَ تَحْرِیکُهَا بِکِتْبَةِ الْعُلُومِ وَ مَنَافِعَ یَنْتَفِعُ‏ بِهَا الْمُسْلِمُونَ‏ فِی طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَی‏» (بحار الانوار، ج۹۳، ص۷)؛ یعنی زکات دست این است که به وسیله آن از نعمتهایی که خداوند داده، بذل و بخشش کنی و همچنین از دست خود در راه نوشتن علوم استفاده کنی و در راه اموری که مسلمانان در راستای اطاعت الهی از آن بهره ببرند، استفاده کنی.

آیت الله فقیهی ادامه داد: همان طور که از این حدیث قابل استفاده است باید سعی کنیم کار تحقیق و پژوهش به دنبال گشودن گره ای از کار مردم باشد و باعث شود مردم در راستای اطاعت الهی از آن استفاده کنند. در نتیجه بهتر است پژوهشگران عزیز با در نظر گرفتن نیازهای مردم و جامعه اسلامی، سراغ مسائلی بروند که حل آنها به نظام اسلامی کمک میکند و باعث گشایش در کار مردم میشود. حتی گاهی این خدمات آنان خدمت به نسلهای بعدی نیز میباشد و مانند صدقه جاریه ای خواهد بود که باعث رسیدن ثواب به انسان حتی بعد از مرگ میشود.

وی با استناد به کلام رهبر معظم انقلاب، گفت: مقام معظم رهبری نیز روی این نکته تأکید دارند و هدف از پژوهش را دو چیز میدانند: یکی رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری، دوم حل مسائل کنونی و آینده کشور. ضمن تبریک هفته پژوهش به تمامی پژوهشگران و محققین عزیز، امیدواریم سمت و سوی تلاشهای علمی خود را به سمت نیازهای نظام اسلامی برده و به کمک مسئولین محترم کشور بیایند تا با این کار به ثواب عظیم خدمت به مردم دست یابند و همه با هم در راستای سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ناامید کردن دشمنان انقلاب، سهیم باشند.

کد مطلب 5375925
فاطمه علی آبادی

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