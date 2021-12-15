به گزارش خبرنگار مهر، حسین هرسیج صبح چهارشنبه در ویژه برنامه هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان اظهار داشت: دانشگاه اصفهان تخت عنوان دانشگاه جامعه محور و تمدن ساز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی تاکید کرد: با توجه به توصیه اسلام مبنی بر یافتن علم حتی در دورترین نقطه دانشگاه به فعالیت گسترده خود ادامه می‌دهد و در این بین در علم منجر به قدرت تمدن سازی فعالیت ویژه دارد.

سرپرست دانشگاه اصفهان ادامه داد: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب دانشگاهیان نقش مهمی در نقش گرفتن جامعه انقلابی نوین دارند و باید به این نقش نگاه ویژه‌ای شود.

وی افزود: نشست‌های تخصصی از جمله آب، آلودگی محیط زیست و مشکلات اصفهان در هفته پژوهش برگزار می‌شود که نتایج آن قابل پیگیری است و باید از طریق مسئولان استانی به آن عمل شود.

هرسیج اضافه کرد: ارتباط مراکز صنایع و اداری با مراکز دانشگاهی تقویت شود، اگر بخواهیم پیشرفت کنیم باید به دانشگاه‌ها وصل شویم که در کل دنیا نیز همین است تا بتوانیم بقای نظام را تضمین کنیم.

وی تصریح کرد: بنا بر بیانیه گام دوم انقلاب باید به دانشگاه‌ها فرصت داده شود، همچنین خیرین دانشگاه ساز این بار در پروژه‌های پژوهشی کمک کنند تا بتوانند نتیجه لازم را بگیرند.

حمایت از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی گسترش یابد

همچنین رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در این نشست اظهار داشت: دانشگاه نقش کارآفرینی دارد، حمایت از پژوهش در سالیان اخیر اضافه شده است زیرا معتقدیم پژوهش آینده را شکل می‌دهد.

ابطحی افزود: حمایت از خطوط پژوهشی توسط صنعت با تقویت آزمایشگاه‌های تحقیقاتی باید مدنظر باشد.

همچنین در حاشیه این نشست با حضور معاون توسعه انسانی استانداری اصفهان ضمن بازدید از شرکت‌های دانش بنیان زنگ هفته پژوهش نواخته شد.